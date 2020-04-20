20.04.2020, 08:00

Что делать, если сосед с утра до вечера сверлит или стучит молотком?


EST
Lasnamägi, Lasnamäe
Foto: Karin Kaljuläte

Изданию Maaleht поступило множество жалоб от жителей многоквартирных домов на занимающихся ремонтом соседей.

Отмечается, что сейчас, когда дети вынуждены учиться дома, этот вопрос стоит особенно остро. Что делать, если сосед с утра до вечера сверлит или стучит молотком?

Отвечая на этом вопрос, член правления Союза квартирных товариществ Урмас Марди подчеркивает, что делать ремонт в многоквартирных домах не запрещено, однако следует считаться с другими жителями, особенно в нынешних условиях.

“Если возникает такая проблема, то я рекомендую сначала поговорить с соседом. Договориться о времени, когда он может производить менее шумные работы, чтобы дети могли учиться. А когда — может и посверлить”, — советует Марди.

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