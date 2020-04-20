Отмечается, что сейчас, когда дети вынуждены учиться дома, этот вопрос стоит особенно остро. Что делать, если сосед с утра до вечера сверлит или стучит молотком?

Отвечая на этом вопрос, член правления Союза квартирных товариществ Урмас Марди подчеркивает, что делать ремонт в многоквартирных домах не запрещено, однако следует считаться с другими жителями, особенно в нынешних условиях.

“Если возникает такая проблема, то я рекомендую сначала поговорить с соседом. Договориться о времени, когда он может производить менее шумные работы, чтобы дети могли учиться. А когда — может и посверлить”, — советует Марди.

Советуем прочитать:

Ремонт в самоизоляции: что можно успеть сделать?

ВИДЕО | Ремонт — это долго? Как девушка сама отремонтировала квартиру