Изданию Maaleht поступило множество жалоб от жителей многоквартирных домов на занимающихся ремонтом соседей.
Что делать, если сосед с утра до вечера сверлит или стучит молотком?
Отмечается, что сейчас, когда дети вынуждены учиться дома, этот вопрос стоит особенно остро. Что делать, если сосед с утра до вечера сверлит или стучит молотком?
Отвечая на этом вопрос, член правления Союза квартирных товариществ Урмас Марди подчеркивает, что делать ремонт в многоквартирных домах не запрещено, однако следует считаться с другими жителями, особенно в нынешних условиях.
“Если возникает такая проблема, то я рекомендую сначала поговорить с соседом. Договориться о времени, когда он может производить менее шумные работы, чтобы дети могли учиться. А когда — может и посверлить”, — советует Марди.
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