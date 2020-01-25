25.01.2020, 08:01

Что мы знаем о хрущевках: 6 интересных фактов


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Факт №1
Что мы знаем о хрущевках: 6 интересных фактов
Foto: Andrei Makhonin/TASS/Scanpix

Вот уже несколько лет мы слышим новости о сносе хрущевок в России. Но невозможно просто взять и избавиться от целого пласта культуры. Поэтому INMYROOM решил вспомнить, с чего все начиналось .


Факт №1
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