Что мы знаем о хрущевках: 6 интересных фактов

Вот уже несколько лет мы слышим новости о сносе хрущевок в России. Но невозможно просто взять и избавиться от целого пласта культуры. Поэтому INMYROOM решил вспомнить, с чего все начиналось .
Вот уже несколько лет мы слышим новости о сносе хрущевок в России. Но невозможно просто взять и избавиться от целого пласта культуры. Поэтому INMYROOM решил вспомнить, с чего все начиналось .
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