Что мы знаем о хрущевках: 6 интересных фактов

Вот уже несколько лет мы слышим новости о сносе хрущевок в России. Но невозможно просто взять и избавиться от целого пласта культуры. Поэтому INMYROOM решил вспомнить, с чего все начиналось .
Вот уже несколько лет мы слышим новости о сносе хрущевок в России. Но невозможно просто взять и избавиться от целого пласта культуры. Поэтому INMYROOM решил вспомнить, с чего все начиналось .
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Зачем свекровь засыпает соль в унитаз и раковину: секрет раскрыт
Зачем класть лавровый лист по углам комнаты?
Мать беременной 13-летней школьницы сделала важное заявление
Расстрел россиянок на курорте: за убийцу готовы заплатить