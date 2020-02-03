Департамент технического надзора: бетонные блоки Rae Kivitehas отвечают стандартам

“В течение прошлого года мы тесно сотрудничали как с Департаментом технического надзора, так и с различными лабораториями, чтобы устранить все предписания, сделанные нашему заводу и производству”, — объяснил член правления Марко Койду.

“С этой целью мы провели ряд инноваций и модернизаций, инвестировав в завод свыше 300 000 евро. Мы хотели не только выполнить предписания, но и использовать возможность вывести завод на абсолютно новый уровень как с точки зрения автоматизации производства, так и процессов обеспечения качества. Мы пересмотрели все рабочие процессы, наш персонал прошел ряд тренингов, а на производстве внедрили новое оборудование. Наш руководитель по качеству ежедневно тестирует продукцию в лаборатории, поэтому исключено, что в продажу поступят какие-то блоки с нашего завода, не отвечающие стандарту”, — добавил он.

2 октября 2018 года Департамент технического надзора инициировал процедуру надзора в отношении завода по производству камня в Раэ, с целью проверки соответствия бетонных блоков Magna 190 стандартам. Тесты на прочность при сжатии, проведенные в октябре и в декабре фирмой Teede Tehnokeskus по заказу департамента, показали, что бетонные блоки Magna 190 показывают более низкие результаты, чем заявлено производителем. Такой же результат был получен и при проверке в лаборатории Teede Tehnokeskus в августе 2019, вследствие чего Департамент технического надзора наложил 3-месячный запрет на продажу бетонных блоков Magna 190.

Во время действия запрета у завода было право поставлять те партии блоков, которые прошли проверку в аккредитованной лаборатории. В течение 3 месяцев завод по производству камня в Раэ протестировал 11 партий, все из которых отвечали требованиям.