Ehituse ABC открыла свой 12-й строительный магазин

По словам директора по продажам и маркетингу Марго Пруунлепа, открытие магазина Ehituse ABC в центре Вяйке-Ярве — это начало нового периода для предприятия.

“Магазин Ehituse ABC в Вяйке-Ярве — это наш самый современный и просторный строительный магазин, где, помимо широкого ассортимента, мы также сделали акцент на обеспечении приятных ощущений от покупки благодаря более просторной торговой среде, более современной выкладке товаров и кассам самообслуживания”, — пояснил Пруунлеп, добавив, что цель на ближайшие годы — обновить также и другие строительные магазины сети и стать лидером на рынке розничной и оптовой продажи строительных товаров в Эстонии.

С приходом на рынок стройматериалов центра Вяйке-Ярве сеть Ehituse ABC закрепляет особый подход, отличный от действовавшей до сих пор в этом секторе ценовой политики на основе скидочных кампаний.

“Все больше попыток также и в розничной продаже строительных товаров привлекать покупателей скидочными кампаниями, которые кажутся невероятными, чему обычно предшествуют высокие наценки. Например, мы заметили, что некоторые из наших конкурентов заметно повышают обычные цены перед скидками в магазине или в э-магазине, поэтому для потребителя нет реального выигрыша по цене”, — сказал директор по продажам и маркетингу Ehituse ABC. Он отметил, что строительные товары должны быть доступны по приемлемой цене ежедневно, независимо от того, где их покупают, а скидочные кампании должны на самом деле предлагать вместо введения в заблуждение выигрыш по цене.