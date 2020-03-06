Ehituse ABC, старейшая в Эстонии сеть по продаже строительных товаров в розницу и оптом, открыла свой 12-й строительный магазин. Цель предприятия – круглый год предлагать доступные цены как в магазинах, так и в э-магазине, в противоположность системе неэтичных скидочных кампаний конкурентов, и стать в ближайшие годы лидером на рынке.
Ehituse ABC открыла свой 12-й строительный магазин
По словам директора по продажам и маркетингу Марго Пруунлепа, открытие магазина Ehituse ABC в центре Вяйке-Ярве — это начало нового периода для предприятия.
“Магазин Ehituse ABC в Вяйке-Ярве — это наш самый современный и просторный строительный магазин, где, помимо широкого ассортимента, мы также сделали акцент на обеспечении приятных ощущений от покупки благодаря более просторной торговой среде, более современной выкладке товаров и кассам самообслуживания”, — пояснил Пруунлеп, добавив, что цель на ближайшие годы — обновить также и другие строительные магазины сети и стать лидером на рынке розничной и оптовой продажи строительных товаров в Эстонии.
С приходом на рынок стройматериалов центра Вяйке-Ярве сеть Ehituse ABC закрепляет особый подход, отличный от действовавшей до сих пор в этом секторе ценовой политики на основе скидочных кампаний.
“Все больше попыток также и в розничной продаже строительных товаров привлекать покупателей скидочными кампаниями, которые кажутся невероятными, чему обычно предшествуют высокие наценки. Например, мы заметили, что некоторые из наших конкурентов заметно повышают обычные цены перед скидками в магазине или в э-магазине, поэтому для потребителя нет реального выигрыша по цене”, — сказал директор по продажам и маркетингу Ehituse ABC. Он отметил, что строительные товары должны быть доступны по приемлемой цене ежедневно, независимо от того, где их покупают, а скидочные кампании должны на самом деле предлагать вместо введения в заблуждение выигрыш по цене.
Ehituse ABC сконцентрирована в своей деятельности в первую очередь на продаже строительных товаров, среди которых представлен широкий ассортимент общестроительных товаров, товаров для внутренней отделки, сантехники и товаров для сада.
“Наши конкуренты пошли по направлению к созданию так называемого универмага товаров для дома, где помимо строительных товаров можно найти, например, игрушки и всевозможные товары для интерьера. А наше желание — это быть по-настоящему родным строительным магазином для покупателей, где можно быстро, удобно и без раздражающих факторов приобрести всё необходимое для строительства или ремонта”, — рассказал директор по продажам и маркетингу Ehituse ABC. Поскольку в районе Ярве, Тонди, Нымме и Мяннику много частных домов, в строительном магазине Вяйке-Ярве открылся крупнейший отдел садоводства, где представлен богатый ассортимент товаров для сада — от семян для посадки до газонокосилок
В новом строительном магазине немало уголков вдохновения, где выставлены инновационные строительные решения, а также предлагаются услуги по профессиональному консультированию, чтобы найти наилучшие решения для каждого клиента.
Ehituse ABC — старейшее и опытнейшее в Эстонии предприятие, занимающееся розничной и оптовой продажей строительных товаров и владеющее 12 магазинами в девяти городах по всей Эстонии.
Строительный магазин Вяйке-Ярве — это один из крупнейших магазинов сети, обладающий в сумме 6500 м² торговых и складских площадей. Общие инвестиции в открытие магазина составили в общей сложности около 2 миллионов евро. Магазин даёт работу 65 работникам.
Не выбрасывайте лотки из-под яиц: они могут очень пригодиться
Ставим содовую смесь в духовку: через минуту внутри как новая
Почему не стоит хранить яйца в дверце холодильника
Молочный комбинат «Роса» возобновил работу в Смоленске