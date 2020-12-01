ФОТО | Башни, шалаши, корабли: россияне не хотят жить в обычных домах и строят себе жилища самых безумных форм

Проект folkrussianhouses появился в феврале 2017 года. Сергей, возглавляющий бюро Le Atelier, ездил на стройки за город на авторский надзор. По пути он начал делать снимки причудливых домов в Московской, Тверской, Рязанской, Владимирской и других областях и выкладывать фотографии в соцсеть.

“Когда я ездил и видел, как люди пытаются оформить свое жилище нестандартным образом, я стал обращать внимание, что в некоторых случаях то, как они это делают, очень похоже на то, как делали бы в их случае профессионалы, притворяющиеся непрофессионалами. Мне показалось, что это очень интересный объект для исследования, и, собственно говоря, так оно и началось”, — делится Сергей.

“У нас довольно уникальная ситуация в стране: нормативно практически не ограничено частное строительство. Если взять какой-нибудь маленький европейский городок, то там все будет очень зарегулировано. А отсутствие такого регулирования в России делает возможным самовыражение людей, которые могут быть даже бесконечно далеки от архитектуры”, — говорит Колчин.

По его словам, аналогичный самострой традиционно существует в бедных странах: “В каком-нибудь Гаити люди себе жилье из коробок делают, а так, чтобы в цивилизованной стране, и полное отсутствие регулирования, и в некоторых случаях даже люди с деньгами строят себе дома без архитектора — это прям нонсенс и может быть предметом для исследования”.

Как говорит архитектор, самые ценные экземпляры в его коллекции те, где у хозяина дома есть грандиозный замысел и амбиции. “Они никаким вообще классификациям не поддаются в принципе, там даже о каком-то формальном единстве говорить нельзя, просто человек делает нечто абсолютно выходящее за рамки привычного”, — описывает такие здания Сергей.

Несмотря на безудержную фантазию и изобретательность россиян в сфере частного строительства, у подобных домов есть общие черты. Многие из них связаны с попытками увеличить жилплощадь, например, из-за расширения семьи. Отсюда и появляются диковинные конструкции типа “башня на башне” и инородные балконы на сваях.