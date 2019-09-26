ФОТО | Голосуем! Какой новый облик Центрального рынка вам больше по душе?

Победителя конкурса определит жюри, состоящее из городских планировщиков, архитекторов и представителей нового владельца. В это же время Управа района Кесклинн проводит открытое народное голосование в интернете, чтобы выяснить, какая из работ больше всего нравится жителям.

На голосвание выставленв работы архитектурных бюро Kadarik Tüür Arhitektid, KAMP Arhitektid и KOKO Arhitektid.

Kadarik Tüür Arhitektid





KAMP Arhitektid





KOKO Arhitektid

Проголосовать можно на keskturg.ee!

Голосовать можно начиная с сегодняшнего дня и до 6 октября. Победитель народного голосования и работа, выбранная жюри, будут объявлены 15 октября.

Результаты голосования не являются для членов жюри обязывающими, но победитель народного голосования получит премию в размере 1500 евро.

Читайте также:

ФОТО | Квартал Ноблесснер все еще строится. Что станет с советским бомбоубежищем и как выглядит миллион евро?

ФОТО DELFI | Вот она, долгожданная IKEA! В выставочном зале в Ласнамяэ представлены 3000 товаров