Новый владелец Центрального рынка концерн Astri Grupp организовал архитектурный конкурс, в котором приняли участие три работы. Интернет-голосование выявит, какая из работ больше всего нравится жителям города. Проголосуйте и вы!
ФОТО | Голосуем! Какой новый облик Центрального рынка вам больше по душе?
Победителя конкурса определит жюри, состоящее из городских планировщиков, архитекторов и представителей нового владельца. В это же время Управа района Кесклинн проводит открытое народное голосование в интернете, чтобы выяснить, какая из работ больше всего нравится жителям.
На голосвание выставленв работы архитектурных бюро Kadarik Tüür Arhitektid, KAMP Arhitektid и KOKO Arhitektid.
Проголосовать можно на keskturg.ee!
Голосовать можно начиная с сегодняшнего дня и до 6 октября. Победитель народного голосования и работа, выбранная жюри, будут объявлены 15 октября.
Результаты голосования не являются для членов жюри обязывающими, но победитель народного голосования получит премию в размере 1500 евро.
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