ФОТО | Готовый дом за два месяца? Абсолютно реально!

Как Гиртс рассказал Tava Māja, планы относительно подобного дома вынашивались три года — создавались модели, рисовались планы, обдумывались идеи о том, как будет выглядеть интерьер и т. д. Полностью дом был готов 20 июня этого года, но этому предшествовали два месяца строительных работ. Каркас здания был установлен в течение недели, а остальное время было посвящено возведению стен и крыши дома, проведению коммуникаций, закупке мебели и обустройству помещений.

“Мне хотелось иметь что-то свое. Чтобы у меня был дом, в котором я мог расслабиться. Дом для отдыха. Последние три или четыре года я пересмотрел множество разнообразных решений, а потом взял дрель в руки и построил, — рассказывает Гиртс. — Как альтернативу квартире”. Дом его мечты состоит из нескольких “частей”: главный жилой дом, площадью 26,50 кв.м., и две прилегающие к нему постройки (“рабочий” домик, площадью 14,5 кв.м., и сауна, площадью 9 кв.м.).

Помещения оборудованы всем необходимым для повседневной жизни — освещением, электрическими радиаторами, кроватью, санузлом, ванной комнатой и кухней. Кроме того, у каждого из домиков есть свое название. Например, большой дом называется “My Milla”, средний — “My Kalmus” и самый маленький — “My Galia”.

По словам Гиртса, при строительстве домиков он старался выбирать только экологически чистые материалы. У домиков деревянный каркас, утеплено все каменной ватой, в отделке использовались доски из ели, выкрашенные в серый цвет и покрытые защитным покрытием. Аналогичный серый цвет был выбран и для крыши. Во внутренней отделке дома также использовались еловые доски, покрытые специальным защитным воском.

Внутри дома все оформлено в соответствии со вкусом хозяина. “Минимализм — это то, что облегчает жизнь. Тогда в комнате возникает ощущение чистоты”, — поясняет Гиртс.

На вопрос, планируется ли благоустройство коттеджа, Гиртс отвечает, что дом полностью готов, но, при необходимости, в нем можно установить печь, добавить жалюзи на окнах, а на кухне установить духовку.

Это — дом Гиртса, но, поскольку он стался очень доволен тем, что сделал, мужчина решил начать возводить такие дома и для других. В настоящее время его команда строит 5-7 подобных домов (25 кв.м.) в месяц, но в будущем они планируют увеличить мощности и “выдавать” уже от 10 до 12 домов ежемесячно. Говоря о планах на будущее, Гиртс также говорит, что в будущем в домах можно будет установить теплые полы и создать места для хранения вещей.