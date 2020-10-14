ФОТО и ВИДЕО | В Таллинне открылся популярный строительный магазин Depo

Магазин DEPO площадью 25 000 квадратных метров — это на сегодняшний день крупнейший в Эстонии магазин товаров для ремонта и строительства, дома и сада, где предлагается более 100 000 разных изделий.

DEPO — это ведущий в Латвии магазин-склад строительных материалов, основным направлением деятельности которого являются решения ”сделай сам”. ”Мы — единственный розничный продавец, который специализируется в странах Балтии на решениях do-it-yourself, предлагая широкий выбор товаров для дома, сада, ремонта и строительства. В нашем магазине каждый найдёт как минимум 100 000 разных товаров по низкой цене. Помимо магазина у DEPO есть большой склад, поэтому все товары доступны сразу в момент покупки”, — пояснил директор по маркетингу магазина-склада DEPO Римантс Юганс.

По словам Прийта Уустулнда, исполнительного директора фирмы Kaamos Kinnisvara, занимающейся развитием квартала Авала, DEPO имеет для них особую важность — это первое полностью готовое здание в данном бизнес-квартале, которое передаётся арендатору. Уустулнд выразил надежду, что магазин с таким хорошим месторасположением в квартале Авала будет вскоре хорошо принят клиентами.

Он добавил, что хотя здание DEPO может показаться на первый взгляд обычным, однако особенным это здание площадью около 25 000 квадратных метров делает экологичный материал крыши, который помогает нейтрализовать выбросы выхлопных газов транспортных средств. Кроме того, на крыше здания DEPO простирается крупнейший парк солнечных панелей площадью 15 000 квадратных метров, который поможет покрыть 1/3 планируемого энергопотребления бизнес-квартала Авала.

Квартал в центре Таллинна, который годами ждал развития, за последние два года полностью преобразился. Помимо магазина DEPO к концу года в квартале Авала будет готово первое 12-этажное офисное здание Electra, представляющее собой реализацию концепции умного дома и предлагающее лучшую возможность для зарядки электромобилей в центре города. ”Рядом с офисным зданием, которое будет открыто возле магазина-склада DEPO, мы строим сейчас около двух десятков мест для зарядки электромобилей, а при росте спроса планируем увеличить количество мест до 100”, — отметил Уустулнд.