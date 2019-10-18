ФОТО │ Место, где торжествует природа. В этом экологичном доме хотел бы жить каждый!

Раньше Ийда и Вилле жили в квартире площадью 56 м2 и всегда мечтали о своем доме. Теперь они являются владельцами дома в Коувола, где специально для Финской ярмарки впечатлений, которая состоится в этом году, основали новый жилой район. Территория своеобразная, что было грамотно использовано при заcтройке района. Ранее здесь располагались военный учебный центр и казармы. Теперь эти места обрели новое дыхание.

Foto: Timo Tuviala, Tavaton Media

Задачей владельцев было построить дом мечты, который был бы прочным и не поддавался влиянию времени. Этим принципом они руководствовались и при выборе материалов и дизайнерских решений. Они использовали нейтральный дизайн и материалы, за которыми легко ухаживать.

Каждый квадратный метр на счету



Дом спроектирован архитектором Пяльви Касуринен. Его площадь составляет 135 м2. Дом состоит из трех спален, кухни, бани и гаража-кладовки. Использован каждый метр, бесполезной площади здесь просто нет.



Собран из модулей



Villa Element состоит из модулей (производитель Elementit-E Oy ), отсюда и название. Первые два модуля состояли из жилых площадей, третий — из гаража и подвала. Единственное, что пришлось строить на месте, это камин и печка.

Foto: Timo Tuviala / Tavaton Media



Модули были привезены на место и собраны. После этого было подведено электричество, канализация и вода. Вместе с отделочными работами процесс занял несколько месяцев. Обычно это занимает меньше времени, но в данном случае речь шла о специальном проекте. В доме центральное отопление, класс энергосбережения В. На крыше установлены солнечные панели, что позволяет сильно сэкономить на отоплении.

Уютный интерьер