Villa Element — это экологичный деревянный дом, оснащенный солнечными панелями. В нем проживает молодая семья из трех человек.
ФОТО │ Место, где торжествует природа. В этом экологичном доме хотел бы жить каждый!
Раньше Ийда и Вилле жили в квартире площадью 56 м2 и всегда мечтали о своем доме. Теперь они являются владельцами дома в Коувола, где специально для Финской ярмарки впечатлений, которая состоится в этом году, основали новый жилой район. Территория своеобразная, что было грамотно использовано при заcтройке района. Ранее здесь располагались военный учебный центр и казармы. Теперь эти места обрели новое дыхание.
Задачей владельцев было построить дом мечты, который был бы прочным и не поддавался влиянию времени. Этим принципом они руководствовались и при выборе материалов и дизайнерских решений. Они использовали нейтральный дизайн и материалы, за которыми легко ухаживать.
Каждый квадратный метр на счету
Дом спроектирован архитектором Пяльви Касуринен. Его площадь составляет 135 м2. Дом состоит из трех спален, кухни, бани и гаража-кладовки. Использован каждый метр, бесполезной площади здесь просто нет.
Собран из модулей
Villa Element состоит из модулей (производитель Elementit-E Oy ), отсюда и название. Первые два модуля состояли из жилых площадей, третий — из гаража и подвала. Единственное, что пришлось строить на месте, это камин и печка.
Модули были привезены на место и собраны. После этого было подведено электричество, канализация и вода. Вместе с отделочными работами процесс занял несколько месяцев. Обычно это занимает меньше времени, но в данном случае речь шла о специальном проекте. В доме центральное отопление, класс энергосбережения В. На крыше установлены солнечные панели, что позволяет сильно сэкономить на отоплении.
Уютный интерьер
Интерьер в доме светлый и открытый. При его создании архитектор по интерьеру Сату Лильеквист тесно сотрудничала с владельцами, что позволило достигнуть наилучшего результата. Во всем доме чувствуется близость к природе. Во многих помещениях использована еловая древесина. Стена спальни будто бы выложена из кирпичей, хотя на самом деле это панели из древесины ели. Большая часть мебели приобретена в магазине мебели ISKU.
Читать еще
Чтобы просторный дом с высокими потолками был еще более уютным и красивым, были использованы акустические панели (Art4u.fi). Они очень хорошо подходят для высоких помещений или помещений, где много поверхностей (стен, пола, мебели), но мало штор, ковров в мягкой мебели. Красиво оформленные акустические панели смотрятся как произведение искусства. Внимание привлекает мозаика из еловой древесины, которая также символизирует торжество природы.
Целостная дворовая зона
Конечно же, в саду площадь также использована очень разумно. В этом владельцам тоже помогал дизайнер. На деревянную террасу из дома есть несколько выходов. При оформлении террасы использовалась продукция финской фирмы ISKU и шведкой фирмы Brafab. Здесь же можно насладиться джакузи, как в теплое, так и холодное время года. Освещение на террасе регулируется при помощи датчиков движения. Нашлось место и для детского деревянного домика. Это — современный дом, в котором каждый член семьи чувствует себя уютно и удобно.
Больше фотографий смотрите в галерее:
Ложь на смертном одре: как Горбачев обманул умирающую жену
Убийца девочки в Саратове раскрыл ужасные детали преступления
Пропавшего под Екатеринбургом десятилетнего мальчика нашли живым
Мать убитой в Саратове девочки сделала заявление