ФОТО | Новый строительный магазин DEPO эстоноземельцев равнодушными не оставил: парковка и магазин забиты битком

Магазин DEPO площадью 25 000 квадратных метров — это на сегодняшний день крупнейший в Эстонии магазин товаров для ремонта и строительства, дома и сада, где предлагается более 100 000 разных изделий.

DEPO — это ведущий в Латвии магазин-склад строительных материалов, основным направлением деятельности которого являются решения ”сделай сам”. ”Мы — единственный розничный продавец, который специализируется в странах Балтии на решениях do-it-yourself, предлагая широкий выбор товаров для дома, сада, ремонта и строительства. В нашем магазине каждый найдёт как минимум 100 000 разных товаров по низкой цене. Помимо магазина у DEPO есть большой склад, поэтому все товары доступны сразу в момент покупки”, — пояснил директор по маркетингу магазина-склада DEPO Римантс Юганс.

Квартал в центре Таллинна, который годами ждал развития, за последние два года полностью преобразился. Помимо магазина DEPO к концу года в квартале Авала будет готово первое 12-этажное офисное здание Electra, представляющее собой реализацию концепции умного дома и предлагающее лучшую возможность для зарядки электромобилей в центре города.

Удобный доступ в квартал Авала обеспечен как для легковых автомобилей, так и для тех, кто предпочитает пользоваться общественным транспортом. Недалеко от квартала Авала и магазина-склада DEPO расположены остановки автобусов номер 12, 13, 16, 17A и 45, а остановки электропоезда расположены на расстоянии пешеходной прогулки. Клиенты на автомобилях могут проехать в квартал Авала к магазину-складу DEPO с Ярвевана теэ или улицы Техника через Фильтри теэ.