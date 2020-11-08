ФОТО | Пример для подражания! Смотрите, какое здание стало лучшим деревянным строением 2020 года

По словам члена жюри, архитектора Йоко Алендер, здание волостной управы Сауэ является архитектурным произведением, которых в Эстонии появляется в лучшем случае несколько десятков за 10 лет. “Это здание — символ эпохи. Перекрестно‐слоистая древесина используется новаторским, умным, рациональным и экологически устойчивым способом. Здание также отличается выдающейся функциональностью, которая просматривается как в интерьере, так и в экстерьере. Здание волостной управы Сауэ представляет собой хорошо продуманную и четкую архитектурную форму с историческими контекстно-зависимыми ссылками”, — говорит Алендер. Она добавляет, что уровень конкурса был очень высоким. “Кажется, деревянная архитектура совершила долгожданный качественный скачок. Таких разноплановых произведений деревянной архитектуры с разным функциями и высоким художественно-практическим уровнем я еще не встречала на предыдущих конкурсах. Я считаю, что деревянная архитектура — это эстонский бренд, наше собственное дело, которое действительно стоит развивать на всех уровнях”, — говорит Алендер.

Исполнительный директор Союза лесной и деревообрабатывающей промышленности Эстонии Хенрик Вялья подтверждает, что уровень представленных на конкурс работ был самым высоким за всю историю конкурса, который проводился в этом году в 18-й раз. “Ключевые слова, которые характеризуют представленные на конкурс работы, — это продуманность, смелость и новаторство. Жители Эстонии ценят дерево как экологически чистый и натуральный материал и все более творчески используют дерево в строительстве”, — говорит он. В этом году в конкурсе участвовало 41 строение, что больше, чем когда-либо раньше. Все представленные на конкурс работы построены в Эстонии или эстоноземельцами.

Он отмечает, что технологии обработки и инженерия древесины развиваются огромными темпами во всем мире, расширяя возможности использования древесины в строительстве. “Знания о том, как построить здание полностью из дерева, существуют уже сегодня. Учитывая сегодняшние глобальные климатические проблемы и тот огромный экологический след, который оставляет производство бетона или стали, деревянное строительство, безусловно, играет важную роль в сокращении выбросов углекислого газа в строительном секторе”, — говорит Вялья. Он добавляет, что использование древесины — это растущая тенденция как у нас, так и во всем мире. Помимо того, что древесина как материал предлагает множество возможностей, деревья также связывают по мере роста углерод и удерживают в себе углекислый газ. “Повышается экологическая осведомленность потребителей, и при строительстве или ремонте дома предпочтение отдается материалам, производство которых оказывает меньшее воздействие на окружающую среду”, — говорит Вялья.