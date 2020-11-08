На состоявшейся вчера конференции по деревянной архитектуре “Дерево — ключ к среде обитания будущего” было объявлено лучшее деревянное строение 2020 года, которым оказалось здание волостной управы Сауэ. Архитекторы здания — Карли Луйк и Йохан Тали из архитектурного бюро Molumba.
ФОТО | Пример для подражания! Смотрите, какое здание стало лучшим деревянным строением 2020 года
По словам члена жюри, архитектора Йоко Алендер, здание волостной управы Сауэ является архитектурным произведением, которых в Эстонии появляется в лучшем случае несколько десятков за 10 лет. “Это здание — символ эпохи. Перекрестно‐слоистая древесина используется новаторским, умным, рациональным и экологически устойчивым способом. Здание также отличается выдающейся функциональностью, которая просматривается как в интерьере, так и в экстерьере. Здание волостной управы Сауэ представляет собой хорошо продуманную и четкую архитектурную форму с историческими контекстно-зависимыми ссылками”, — говорит Алендер. Она добавляет, что уровень конкурса был очень высоким. “Кажется, деревянная архитектура совершила долгожданный качественный скачок. Таких разноплановых произведений деревянной архитектуры с разным функциями и высоким художественно-практическим уровнем я еще не встречала на предыдущих конкурсах. Я считаю, что деревянная архитектура — это эстонский бренд, наше собственное дело, которое действительно стоит развивать на всех уровнях”, — говорит Алендер.
Исполнительный директор Союза лесной и деревообрабатывающей промышленности Эстонии Хенрик Вялья подтверждает, что уровень представленных на конкурс работ был самым высоким за всю историю конкурса, который проводился в этом году в 18-й раз. “Ключевые слова, которые характеризуют представленные на конкурс работы, — это продуманность, смелость и новаторство. Жители Эстонии ценят дерево как экологически чистый и натуральный материал и все более творчески используют дерево в строительстве”, — говорит он. В этом году в конкурсе участвовало 41 строение, что больше, чем когда-либо раньше. Все представленные на конкурс работы построены в Эстонии или эстоноземельцами.
Он отмечает, что технологии обработки и инженерия древесины развиваются огромными темпами во всем мире, расширяя возможности использования древесины в строительстве. “Знания о том, как построить здание полностью из дерева, существуют уже сегодня. Учитывая сегодняшние глобальные климатические проблемы и тот огромный экологический след, который оставляет производство бетона или стали, деревянное строительство, безусловно, играет важную роль в сокращении выбросов углекислого газа в строительном секторе”, — говорит Вялья. Он добавляет, что использование древесины — это растущая тенденция как у нас, так и во всем мире. Помимо того, что древесина как материал предлагает множество возможностей, деревья также связывают по мере роста углерод и удерживают в себе углекислый газ. “Повышается экологическая осведомленность потребителей, и при строительстве или ремонте дома предпочтение отдается материалам, производство которых оказывает меньшее воздействие на окружающую среду”, — говорит Вялья.
Здание волостной управы Сауэ — хороший пример того, как государственный сектор может быть лидером популяризации деревянных построек. “Строительство больших деревянных зданий, таких как здания волостных управ, школьные здания или здания министерств, помогает продвигать инновации в деревянной архитектуре Эстонии”, — говорит Вялья. По его словам, необходимы примеры для подражания и эталонные здания, которые побуждали бы учреждения и частных лиц использовать больше древесины в строительстве. Он добавляет, что если Эстония хочет достичь климатической нейтральности к 2050 году, предпочтение древесины вместо невозобновляемых материалов является одним из способов продвижения к этой цели. “Важно вносить свой вклад в жизнеспособные решения, которые также обеспечивают хорошую среду обитания для будущих поколений”, — заключает Вялья.
Конкурс деревянного строения года проводится Союзом лесной и деревообрабатывающей промышленности Эстонии. Цель конкурса — отметить новые строения, в конструкции, внешней или внутренней отделке которых древесина использована выдающимся в архитектурном, техническом и строительном отношении способом.
В жюри конкурса деревянного строения года входили Йоко Алендер, Кертту Мяэсалу, Карин Паулус, Кятлин Ёллук, Райво Котов и Алар Юст.
Вдобавок вручили несколько специальных призов:
Приза Raitwood за фасад удостоилось офисное здание "Emajõe" в Тарту.
Специальный приз Arcwood за клееную древесину получил учебный центр Академии МВД в Нарве.
Приз зрительских симпатий от читателей Moodnekodu и Dekor достался лесной вилле в Майдла.
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