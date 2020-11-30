ФОТО | Самый странный дом в Литве: пожилой мужчина построил дворец с бассейном и троном

Вы, наверное, слышали, что в Лентварисе есть дворец Тышкевичей с садом. Но известно ли вам, что там есть еще одно поместье? У него нет официального названия, но местные жители называют его поместьем графа Тимофея, поскольку построил его Тимофей Петрович Жевжиков.

К сожалению, сам Тимофей Петрович уже не мог показать мне свои владения. Я опоздал… Имущество его сейчас перешло наследникам, а за поместье отвечает внук покойного Мартинас Райжис.

“Этот дом — тридцатилетний проект моего дедушки. К сожалению, несколько лет назад дедушка ушел из жизни. Но дом, я думаю, простоит еще 100 лет. В Лентварисе, в нескольких километрах есть дворец графа Тышкевича, построенный в XVIII–XIX вв, дедушка хотел сделать его миниатюрную копию. В советское время было популярно такое выражение: все равны, но некоторые более равны. Дедушка тоже хотел быть равным, но не с простыми людьми, а с графом, вот и построил такой дом, чтобы с его верхнего этажа был виден дворец Тышкевичей, а сам дедушка был на уровне глаз с графом”, — рассказал внук строителя.

Этому дому Тимофей Петрович посвятил все свое время. С утра до вечера работал на стройплощадке, здесь он и скончался.

Тимофей был упорным и целеустремленным человеком.

Никому не удалось убедить его в том, что такой дом слишком большой, да и в окружении обычных домов смотрится вызывающе.

“Дедушка был архитектором-самоучкой, этот дом он проектировал сам. Однако, как известно, любой дом надо узаконить, согласовать с властью. У меня есть официальные документы, со всеми печатями, там видно, что и на последнем экземпляре дедушка карандашом чертил, как хотел”, — рассказал Райжис.

Местные жители, наблюдавшие за строительством, поговаривали, что Тимофей Петрович тронулся умом и сам не понимает, что строит. Мартинас рассказал, что его дед был известным строителем бань: он построил баню даже зятю Брежнева.

“Он был хорошим мастером, за свою жизнь построил 106 или 108 бань, точно не помню. Сам варил котлы, сам строил постройки, если требовалось”, — заметил Мартинас.

После развода с женой Тимофей Петрович много лет жил один. Однако он верил, что в его дом съедутся разъехавшиеся по всему миру близкие, поэтому точно запланировал, какая комната кому предназначается.