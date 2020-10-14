Сегодня в Таллинне откроется первый в Эстонии магазин латвийской сети строительных и садовых товаров Depo.
14.10.2020, 10:31
ФОТО | Сегодня в Таллинне откроется популярный строительный магазин Depo
Ärileht писала в конце прошлого года, что инвестиция развития и строительства Depo площадью 25 000 м2 в открытие нового магазина была примерно 45 миллионов евро: из этого для развития и постройки магазина-склада Kaamos Kinnisvara инвестирует 26,6 миллиона и остальные 18,4 миллиона евро — это связанные с запуском деятельности Depo в Эстонии инвестиции.
У сети магазинов в Латвии и Литве в общей сложности 14 магазинов, своими выгодными ценами латвийские магазины Depo уже многие годы заманивают эстонцев в гости к южным соседям.
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