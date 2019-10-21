ФОТО | Смотрите, какими ценами заманивает эстоноземельцев латвийский строительный магазин Depo

Первое, что бросается в глаза в магазине Depo под Ригой, это умопомрачительный ассортимент товаров. По низким ценам можно найти всевозможные чудо-штучки, которые у нас днем с огнем не сыскать.



Depo ehituspood Riias Foto: Jan Grau





Depo ehituspood Riias Foto: Jan Grau

Также в Depo можно найти яркие предметы интерьера, которые из-за более умеренных вкусовых предпочтений северян не часто попадают на наши прилавки.



Depo ehituspood Riias Foto: Jan Grau





Depo ehituspood Riias Foto: Jan Grau

Чугунных каминов и плит так много, что глаза разбегаются. Самые дешевые можно приобрести с картой клиента за 150 евро. Карту можно бесплатно оформить в кассе.



Depo ehituspood Riias Foto: Jan Grau

Качество вещей варьируется. Есть унитазы за 30 евро, у которых уже в магазины шатаются стульчаки. Есть и более приличные бренды, и разница в ценах не очень отличается от эстонских магазинов.



Depo ehituspood Riias Foto: Jan Grau

Что касается общего строительства, то товары продающихся и у нас брендов на несколько евро дешевле, если планируется более масштабное строительство дома, выигрыш в цене точно ощутим.



Depo ehituspood Riias Foto: Jan Grau

Среди строительных товаров покупателей приветствуют и прилавки с вином и пивом.