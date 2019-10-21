21.10.2019, 15:10

ФОТО | Смотрите, какими ценами заманивает эстоноземельцев латвийский строительный магазин Depo


Dekor
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Depo ehituspood Riias
Depo ehituspood RiiasFoto: Jan Grau

Жители Эстонии ездят покупать за границей не только более дешевый алкоголь, но и более дешевые строительные материалы. Особенно популярным местом для покупок является латвийская сеть строительных магазинов Depo, посетители которой даже создали отдельную группу в Facebook, куда входит около 3000 членов. Moodne Kodu съездил на выходных в Depo и выяснил, действительно ли цены настолько ниже, чем в эстонских магазинах, что поездка туда окупается?

Первое, что бросается в глаза в магазине Depo под Ригой, это умопомрачительный ассортимент товаров. По низким ценам можно найти всевозможные чудо-штучки, которые у нас днем с огнем не сыскать.

Depo ehituspood Riias Foto: Jan Grau
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Depo ehituspood Riias Foto: Jan Grau

Также в Depo можно найти яркие предметы интерьера, которые из-за более умеренных вкусовых предпочтений северян не часто попадают на наши прилавки.

Depo ehituspood Riias Foto: Jan Grau


Depo ehituspood Riias Foto: Jan Grau

Чугунных каминов и плит так много, что глаза разбегаются. Самые дешевые можно приобрести с картой клиента за 150 евро. Карту можно бесплатно оформить в кассе.

Depo ehituspood Riias Foto: Jan Grau

Качество вещей варьируется. Есть унитазы за 30 евро, у которых уже в магазины шатаются стульчаки. Есть и более приличные бренды, и разница в ценах не очень отличается от эстонских магазинов.

Depo ehituspood Riias Foto: Jan Grau

Что касается общего строительства, то товары продающихся и у нас брендов на несколько евро дешевле, если планируется более масштабное строительство дома, выигрыш в цене точно ощутим.

Depo ehituspood Riias Foto: Jan Grau

Среди строительных товаров покупателей приветствуют и прилавки с вином и пивом.

В итоге, сэкономит ли поездка в Depo деньги или нет, зависит все-таки от количества и конкретных вещей, который в данный момент нужны.

Смотрите подробнее ассортимент товаров и цены в галерее:

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