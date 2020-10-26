ФОТО | Собрать и увезти. Как выглядят мобильные дома в разных странах мира

Не существует единой технологии сборных домов — быстровозводимые дома в разных странах мира строят по-разному. Мы собрали самые яркие примеры домов, подавляющее большинство которых можно в прямом смысле — собрать и перевезти. На новое, полюбившееся вам место, пишет Delfi Dom Sad.
26.10.2020, 08:01
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