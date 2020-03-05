Входящее в концерн Silikaat Grupp предприятие Aromare OÜ открывает в Таллинне центр Вяйке-Ярве, отличающийся уникальной архитектурой интерьеров.
ФОТО | В Таллинне появился уникальный торговый и бизнес-центр со стройматериалами и предметами интерьера
Центр располагает примерно 15 000 квадратных метров офисных и торговых площадей. Здесь будут предлагать, прежде всего, товары для строительства и обстановки. Двери тут также распахнет один из крупнейших в районе спортивных клубов. Стоимость строительства центра составила 18,6 миллиона евро.
Центр откроется для посетителей с пятницы, 6 марта.
Уникальное архитектурное решение здания позволяет быстро попадать с расположенной на крыше парковки напрямую во все находящиеся в центре салоны интерьера. Ключевым арендатором на первом этаже является магазин Ehituse ABC, который станет крупнейшим местом продажи товаров для строительства и ремонта в районе. На третьем этаже расположится спортивный клуб MyFitness. Кроме того, в центре откроется целый ряд салонов, предлагающих связанные с оформлением интерьера товары и услуги, пекарня, ресторан, комплекс Taluturg, а наиболее высокая часть центра отдана под офисы. Всего центр Вяйке-Ярве вмещает до 365 рабочих мест.
В центр Вяйке-Ярве можно добраться по трехполосному Пярнускому шоссе, по начинающейся в центре Нымме и ведущей в центр города дорожке для легкого транспорта, на автобусе, который останавливается прямо перед зданием, а также на поезде. Центр построен возле одной из крупнейших транспортных артерий Таллинна, по которой ежедневно проезжает 66 000 автомобилей. Центр располагает удобной парковкой на 360 мест.
В ходе строительства проложили в общей сложности порядка 220 километров кабелей, использовали 15 680 тонн железобетонных элементов, установили 4,5 километра вентиляционных коробов и около 11 километров отопительных труб. Спроектировала и построила центр компания Merko Ehitus Eesti AS. Архитектором здания выступил Юло Пейль.
История участка по адресу Пярнуское шоссе, 186 берет начало в 1920-х годах, когда здесь запустили кирпичное производство, обеспечивавшее материалами строительство домов региона. Производством различных строительных материалов тут занимались до 1994 года. Любимый покупателями центр Järve Keskus, открытый в 2002 году, и бывший на тот момент крупнейшим столичным торговым центром, получил начало именно с территории центра Вяйке-Ярве, когда осуществлявшуюся там деятельность объединили под маркой Järve Kaubamaja.
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