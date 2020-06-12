В Таллинне скоро откроется первый в Эстонии магазин латвийской сети строительных и садовых товаров Depo.
ФОТО | В Таллинне скоро откроется первый в Эстонии строительный магазин Depo
Ärileht писал в конце прошлого года, что инвестиция развития и строительства Depo площадью 25 000 м2 в открытие нового магазина была примерно 45 миллионов евро: из этого для развития и постройки магазина-склада Kaamos Kinnisvara инвестирует 26,6 миллиона и остальные 18,4 миллиона евро — это связанные с запуском деятельности Depo в Эстонии инвестиции.
У сети магазинов в Латвии и Литве в общей сложности 14 магазинов, своими выгодными ценами латвийские магазины Depo уже многие годы заманивают эстонцев в гости к южным соседям.
Сейчас в магазин ищут работников, на портале cv.ee сейчас ищут людей на более десятка различных должностей. Магазину нужны водители грузовиков, кассиры, уборщики, дворники, руководители отделов, старшие мастера ремонтных услуг, продавцы, грузчики и т.д. С объявлениями о работе можно подробнее ознакомиться на домашней странице Depo.
Смотрите в галерее, как идет подготовка!
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