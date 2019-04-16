ГАЛЕРЕЯ | Эстонский производитель продает в Китай перевернутые дома

Производитель перевернутых домов Q-Haus вышел на китайский рынок. Необычными домами заинтересовалась крупная сеть автозаправок, которая будет использовать их в качестве аттракциона для туристов, рассчитывая увеличить таким образом посещаемость самих заправок, расположенных неподалеку, передает rus.err со ссылкой на Äripäev.
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Как отметил руководитель предприятия Рейно Соотс в издании Äripäev, китайцы нашли предприятие через Google. При этом он добавил, что конкуренция на рынке перевернутых домов на удивление высокая — аналогичным производством занимаются в Польше и Литве.
Детали для первого заказа уже произвели на заводе в Раазику и доставили в Китай.
Смотрите, как выглядит Перевернутый дом (Tagurpidi Maja) в Тарту:
Фото: Арго Ингвер
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