16.04.2019, 12:49

ГАЛЕРЕЯ | Эстонский производитель продает в Китай перевернутые дома


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ГАЛЕРЕЯ | Эстонский производитель продает в Китай перевернутые дома
Фото: Арго Ингвер

Производитель перевернутых домов Q-Haus вышел на китайский рынок. Необычными домами заинтересовалась крупная сеть автозаправок, которая будет использовать их в качестве аттракциона для туристов, рассчитывая увеличить таким образом посещаемость самих заправок, расположенных неподалеку, передает rus.err со ссылкой на Äripäev.

Как отметил руководитель предприятия Рейно Соотс в издании Äripäev, китайцы нашли предприятие через Google. При этом он добавил, что конкуренция на рынке перевернутых домов на удивление высокая — аналогичным производством занимаются в Польше и Литве.

Детали для первого заказа уже произвели на заводе в Раазику и доставили в Китай.

Смотрите, как выглядит Перевернутый дом (Tagurpidi Maja) в Тарту:

Фото: Арго Ингвер

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