ГАЛЕРЕЯ | Эстонский производитель продает в Китай перевернутые дома

Как отметил руководитель предприятия Рейно Соотс в издании Äripäev, китайцы нашли предприятие через Google. При этом он добавил, что конкуренция на рынке перевернутых домов на удивление высокая — аналогичным производством занимаются в Польше и Литве.

Детали для первого заказа уже произвели на заводе в Раазику и доставили в Китай.

Смотрите, как выглядит Перевернутый дом (Tagurpidi Maja) в Тарту:

Фото: Арго Ингвер

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