Закон, регулирующий арендные отношения, оставался неизменным почти 20 лет, но теперь запланированные поправки прибавят головной боли 120 000 арендаторов и принесут облегчение 90 000 арендодателей, пишет Eesti Päevaleht.
14.01.2020, 09:30
Головная боль для жильцов и облегчение для владельцев недвижимости? Что нужно знать о запланированных поправках к закону
При этом отмечается, что хотя арендодатели и получат новые рычаги воздействия на недобросовестных и неплатежеспособных арендаторов, избавиться от невменяемых жильцов-паразитов, если они разбираются в законах, будет так же трудно, как сейчас.
Последний разговор пилотов разбившегося украинского самолета
Рты затыкали, чтобы криков никто не слышал: подробности трагедии
Сеть поразил последний пост погибшей в Иране стюардессы
Экс-супруг Орбакайте вновь женился