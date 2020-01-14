Головная боль для жильцов и облегчение для владельцев недвижимости? Что нужно знать о запланированных поправках к закону

При этом отмечается, что хотя арендодатели и получат новые рычаги воздействия на недобросовестных и неплатежеспособных арендаторов, избавиться от невменяемых жильцов-паразитов, если они разбираются в законах, будет так же трудно, как сейчас.

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