14.01.2020, 09:30

Головная боль для жильцов и облегчение для владельцев недвижимости? Что нужно знать о запланированных поправках к закону


Дагне Михкельс
EST
Жилец напал на хозяина
Головная боль для жильцов и облегчение для владельцев недвижимости? Что нужно знать о запланированных поправках к закону
Unsplash

Закон, регулирующий арендные отношения, оставался неизменным почти 20 лет, но теперь запланированные поправки прибавят головной боли 120 000 арендаторов и принесут облегчение 90 000 арендодателей, пишет Eesti Päevaleht.

При этом отмечается, что хотя арендодатели и получат новые рычаги воздействия на недобросовестных и неплатежеспособных арендаторов, избавиться от невменяемых жильцов-паразитов, если они разбираются в законах, будет так же трудно, как сейчас.

Жилец напал на хозяина
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