ГРАФИК | Объем строительства в Эстонии уменьшился

Строительные предприятия Эстонии построили собственными силами на 930 млн евро, из них зданий — на 599 млн евро и сооружений — на 331 млн евро. По сравнению с тем же кварталом прошлого года зданий построено на 1% больше, а сооружений — на 5% меньше.

Объём строительных работ у эстонских предприятий, действующих за рубежом, увеличился по сравнению с третьим кварталом 2018 года более чем на четверть, поскольку увеличился объем строительства зданий. Доля строительных работ, выполненных в зарубежных государствах, составила в общем объёме строительства 8% в этом году и 6% — в прошлом.

Объём местного строительного рынка уменьшился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 3%. Это изменение обусловлено прежде всего меньшим объёмом работ по ремонту и реконструкции зданий, при этом уменьшилось также строительство сооружений.

По данным Регистра строений, выдано 2158 разрешений на эксплуатацию новых жилых помещений, или на 802 больше, чем год назад. Больше всего новых жилых помещений построено в Таллинне, близлежащих к столице волостях и в Тартуском уезде. Разрешение на строительство было выдано на постройку 2512 жилых помещений — это на половину больше, чем в третьем квартале прошлого года. Преобладающая часть жилья, получившая разрешение на строительство, были квартирными домами.