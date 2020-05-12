Хиты продаж особого положения: предметы интерьера сменились садовыми товарами

“Вынужденный домашний режим и ограничения на передвижение, разумеется, изменили покупательское поведение — люди ходят в магазин только при необходимости, а покупки совершаются весьма продуманно, — прокомментировал Донатас Залобайтис, руководитель управляющей магазинами K-rauta компании Kesko Senukai Estonia. — С другой стороны, статистика последних двух месяцев ясно показывает, что пребывание дома привело к заметному росту ремонтных работ”.

Залобайтис особенно отметил, что если в первый месяц особого положения количество посетителей магазинов снизилось почти на половину, а также заметно упал спрос на крупногабаритные стройматериалы и профессиональные рабочие инструменты, то в противовес этому, в сравнении с прошлым годом, в покупательской корзине ощутимо выросла доля товаров для отделочных работ. Прежде всего речь идет о краске для стен и потолков, обоях, а также — всевозможных предметов и инструментов, используемых в отделочных работах.

“В последние две недели стояла настоящая весенняя погода, что привело к ощутимому росту продаж различных садовых товаров и прочих предметов, используемых в работах на свежем воздухе, — добавил Донатас Залобайтис. — К примеру, продажи садовой мебели, по сравнению с началом года, выросли на 70 процентов; более чем на 50 процентов повысился спрос на украшения и оформительские элементы для сада, а также — на мульчу и сосновую кору”.

По сравнению с обычной весной в магазинах K-rauta в этом сезоне на треть повысился спрос на цветочные горшки и защитные масла, краску и морилку для уличной мебели и террас.

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