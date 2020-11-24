Как не нарваться на "ядовитую" мебель из ДСП

Она напомнила, что ДСП изготавливают из древесных опилок и стружек, пропитанных связывающим веществом — формальдегидными смолами.

В зависимости от выделения формальдегида в воздух, плиты подразделяют на два класса эмиссии формальдегида — Е1 и Е2. Первый отличается экологической чистотой, показатель эмиссии формальдегида у него значительно ниже, чем у второго.

“При выборе мебели или самостоятельном ее изготовлении из готовых комплектующих мы рекомендуем ЛДСП, то есть ламинированную ДСП. Для такого покрытия используется специальная полимерная пленка, которая предотвращает эмиссию формальдегида, так как выделяться он может только через необработанные поверхности”, — отметила эксперт.

Также, по ее словам, такая обработанная мебель становится более устойчивой к влаге и колебаниям температур.

“Кроме того, важно отметить, что если вы решили самостоятельно смастерить полку или даже шкаф из ЛДСП, обязательно закрывайте все открытые торцы кромочной лентой. Она выпускается разной ширины и разных цветов. Поэтому подобрать кромку в тон плите не составит никаких сложностей”, — подытожила Лапа.

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