Латвийский дешевый магазин стройматериалов Depo в следующем году появится и в Таллинне

"Магаизн-склад Depo будет построен в бизнес-квартале Авала в Таллинне, цель которого — предложить предприятиям офисную и коммерческую площадь", — рассказал исполнительный директор Kaamos Kinnisvara Прийт Уустулнд.

Латвийская сеть магазинов стройматериалов и бытовых товаров известна своими дешевыми ценами, поэтому многие туристы, закупаясь в Валка алкоголем, совершают покупки и в Depo в Валмиера.

Depo специализируется на товарах для решений в стиле "сделай сам" или DIY. Так как при магазине будет и большой склад, все товары будут сразу же доступны.

Инвестиции в развитие и строительство магазина-склада Depo площадью в 25 000 м2 составили 45 млн евро.

Бизнес-квартал Авала появится возле столичного микрорайона Веэренни на пустыре между бывшей Таллиннской тюрьмой и магазином строительных материалов Espak.