Латвийский дешевый магазин стройматериалов Depo в следующем году появится и в Таллинне

Латвийская сеть магазинов стройматериалов и бытовых товаров Depo откроет свой первый магазин со складом в бизнес-квартале Авала в Таллинне летом 2020 года.
"Магаизн-склад Depo будет построен в бизнес-квартале Авала в Таллинне, цель которого — предложить предприятиям офисную и коммерческую площадь", — рассказал исполнительный директор Kaamos Kinnisvara Прийт Уустулнд.
Латвийская сеть магазинов стройматериалов и бытовых товаров известна своими дешевыми ценами, поэтому многие туристы, закупаясь в Валка алкоголем, совершают покупки и в Depo в Валмиера.
Depo специализируется на товарах для решений в стиле "сделай сам" или DIY. Так как при магазине будет и большой склад, все товары будут сразу же доступны.
Инвестиции в развитие и строительство магазина-склада Depo площадью в 25 000 м2 составили 45 млн евро.
Бизнес-квартал Авала появится возле столичного микрорайона Веэренни на пустыре между бывшей Таллиннской тюрьмой и магазином строительных материалов Espak.
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