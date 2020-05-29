Любопытно знать: сколько денег жители Эстонии готовы потратить на ремонт?

Менеджер по маркетингу Credit24 Анника Парм сказала, что весной люди проявляют больше активности, стремясь привести дом в порядок.

“В апреле в сотрудничестве с Nordstat и Dentsu Aegis мы провели опрос, который показал, что большинство респондентов (33%) планируют приобрести в ближайшее время товары для дома. Это понятно и ожидаемо, ведь, помимо прочего, весной часто ведут ремонтные работы, готовиться к которым начинают уже зимой”, — отметила Парм.

Наибольший интерес респонденты проявили к ремонту санузлов. “Средняя сумма, которую люди хотят потратить на ремонт, составляет 870 евро. Это те расходы, при которых будет видна разница после обновление дома”, — сказала Парм.

В то же время, ремонт ванны требует гораздо большего вложения, сумма в среднем составляет 2140 евро. “Стоимость ремонта ванной комнаты увеличивается, если требуется замена сантехники. Новая душевые кабина или ванна, смеситель — все это требует серьезных затрат, тогда как для гостиной или спальни зачастую достаточно перекрасить стены”, — пояснила она.

После ремонта ванной, второе место по популярности занимает ремонт детской комнаты и спальни.

“Ответы показали, что люди предпочитают косметические обновления капитальному ремонту квартиры. Это объясняется тем фактом, что многие работы можно выполнять самостоятельно, не нанимая специалистов, что серьезно увеличивает затраты , — сказала Парм. — Безусловно, на это повлияло и чрезвычайное положение, ведь люди проводили дома больше времени и могли посвятить его тем ремонтным работам, до которых раньше не доходили руки”.

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