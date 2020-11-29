Почему новую кровлю можно и нужно устанавливать зимой? Рассказывает специалист

Многие считают, что осень не подходит для строительства кровли из-за того, что дождь может повредить внутреннюю отделку дома, однако такой риск существует и летом. Получается, что вне зависимости от времени года устанавливать кровлю нужно так, чтобы вода не повредила дом, когда старая кровля уже снята, а новая еще не установлена.

Временную защиту обеспечит подложка

Чтобы избежать повреждений водой, можно принять ряд мер. Если погода сухая, а крыша среднего размера, старую кровлю снимают, в тот же день устанавливая гидроизоляционную подложку. Качественные подложки весом от 160 граммов на квадратный метр не менее четырех недель прослужат временной защитой от воды и снега.

Если же площадь кровли очень большая или в замене нуждаются и стропила, то приведенный выше метод может не подойти. В таком случае кровлю меняют секторами, чтобы в процессе проведения работ как можно меньшая площадь оставалась без защиты. При необходимости открытые части временно укрывают брезентом или другим водостойким материалом. Если же использовать готовые стропильные фермы, то на частном доме с простой кровлей такую конструкцию можно установить за один день, а к концу следующего дня на доме уже будет гидроизоляционная подложка.

Минусовая температура — надежная защита от дождя

С точки зрения профилактики повреждений водой производить замену крыши в морозы даже безопаснее. Даже если ночью и выпадет снег, утром кровельщики просто счистят его с гидроизоляционной подложки или временного защитного покрытия и продолжат работать над монтажом кровли. Осадки в принципе никак не смогут проникнуть внутрь.

Еще одно распространенное заблуждение заключается в том, что строители не могут устанавливать кровлю зимой, потому что им будет холодно, но большинство профессионалов привыкли работать и в холода, а одежду и инструменты выбирают исходя из погодных условий.

Особенность кровельных работ зимой все же заключается в том, что подложка обязательно должна быть качественной. Самоклеящаяся монтажная полоса должна быть с обеих сторон полотна, а не только с одной. Только так можно добиться идеального сцепления полотен, которое гарантирует водо- и ветроустойчивость швов. Также важно учитывать, что при заметном морозе клейкие части рулонных уплотнителей может понадобиться разогреть феном.