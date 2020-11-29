Традиционно для установки кровель в наших краях отводилось лето. На самом деле, сейчас сезонность кровельных работ обусловлена исключительно заблуждениями собственников. Большинство современных кровельных покрытий можно устанавливать хоть в разгар зимы, пишет Мартин Паун, технический консультант крупнейшего эстонского продавца черепичных крыш BMI Monier. У кровельных работ в зимний период даже есть ряд преимуществ.
Почему новую кровлю можно и нужно устанавливать зимой? Рассказывает специалист
Многие считают, что осень не подходит для строительства кровли из-за того, что дождь может повредить внутреннюю отделку дома, однако такой риск существует и летом. Получается, что вне зависимости от времени года устанавливать кровлю нужно так, чтобы вода не повредила дом, когда старая кровля уже снята, а новая еще не установлена.
Временную защиту обеспечит подложка
Чтобы избежать повреждений водой, можно принять ряд мер. Если погода сухая, а крыша среднего размера, старую кровлю снимают, в тот же день устанавливая гидроизоляционную подложку. Качественные подложки весом от 160 граммов на квадратный метр не менее четырех недель прослужат временной защитой от воды и снега.
Если же площадь кровли очень большая или в замене нуждаются и стропила, то приведенный выше метод может не подойти. В таком случае кровлю меняют секторами, чтобы в процессе проведения работ как можно меньшая площадь оставалась без защиты. При необходимости открытые части временно укрывают брезентом или другим водостойким материалом. Если же использовать готовые стропильные фермы, то на частном доме с простой кровлей такую конструкцию можно установить за один день, а к концу следующего дня на доме уже будет гидроизоляционная подложка.
Минусовая температура — надежная защита от дождя
С точки зрения профилактики повреждений водой производить замену крыши в морозы даже безопаснее. Даже если ночью и выпадет снег, утром кровельщики просто счистят его с гидроизоляционной подложки или временного защитного покрытия и продолжат работать над монтажом кровли. Осадки в принципе никак не смогут проникнуть внутрь.
Еще одно распространенное заблуждение заключается в том, что строители не могут устанавливать кровлю зимой, потому что им будет холодно, но большинство профессионалов привыкли работать и в холода, а одежду и инструменты выбирают исходя из погодных условий.
Особенность кровельных работ зимой все же заключается в том, что подложка обязательно должна быть качественной. Самоклеящаяся монтажная полоса должна быть с обеих сторон полотна, а не только с одной. Только так можно добиться идеального сцепления полотен, которое гарантирует водо- и ветроустойчивость швов. Также важно учитывать, что при заметном морозе клейкие части рулонных уплотнителей может понадобиться разогреть феном.
Это же касается и битумной черепицы — для идеального результата температура воздуха должна быть не ниже +6 °C, а если на улице холоднее, то за два-три дня до установки материал следует переместить на хранение в тепло (около +20 °C). Битумную черепицу, однако, нельзя устанавливать при температуре ниже ноля, поскольку на холоде этот материал становится хрупким. Кроме того, в холод и клей не клеит так, как надо. Также надо следить, чтобы во время проведения работ на подложке не было снега, льда или влаги.
На замену кровли обычного частного дома уходит пять дней
Один из плюсов кровельных работ зимой в том, что в зимний сезон у мастеров меньше работы. Зимой новая крыша обойдется дешевле, будет построена быстрее и более качественно, чем летом, поскольку в зимние месяцы у опытных мастеров меньше работы.
С установкой кровли на 200-метровом частном доме без слуховых окон опытные кровельщики справятся максимум за пять дней. День на установку подложки, день — на монтаж обрешетки, три дня — на черепицу, боковую черепицу и конек. Разумеется, в пятидневный срок мастера уложатся только в том случае, если для доставки черепицы наверх будет использоваться подъемник, а упаковки с черепицей будут разложены на поверхности будущей крыши в оптимальных местах и на оптимальном расстоянии друг от друга.
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