Почему в СССР строили в основном пятиэтажные и девятиэтажные дома?

“Согласно нормативам и рекомендациям врачей середины XX века, в СССР приняли норму строить пятиэтажные дома без лифта. Врачи сказали, что для человека подняться на пятый этаж пешком не будет большой проблемой, т. е. здоровый организм эти нагрузки выдержит, — рассказывает Кирничанский. — Соответственно, любые строения выше пяти этажей, согласно тому же принятому нормативу, необходимо было строить вместе с лифтами. Пятиэтажные дома строили, потому что это дёшево, быстро: без мусоропровода, лифта. В пятидесятые-шестидесятые годы этот вопрос был очень актуален, людей нужно было срочно переселить. Поэтому во всех городах-миллионниках и стотысячниках мы можем встретить пятиэтажки.

Уже ближе к началу семидесятых созрела необходимость строить высотные дома, появились первые сооружения серии II-18/9: одноподъездные блочные башни с одним лифтом. Эти дома в народе прозвали „вертикальными хрущёвками“. Их строили часто в СССР по причине того, что пожарная стрела тех лет не могла подняться выше 27-30 метров. Соответственно, это ограничивало норматив высотности домов.

Но технологии не стоят на месте: МЧС получили новые машины, и стрела стала уже подниматься и на 40 метров. Поэтому жесткое требование к этажности жилых домов перестало действовать. Девятиэтажная серия была модернизирована: это также связано с тем, что нужно было строить больше домов и расселять больше людей. Стали уже возводить двенадцати- и четырнадцатиэтажные здания. А ближе к восьмидесятым — семнадцати- и двадцатипятиэтажные дома”.