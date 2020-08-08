Специалист предупреждает: частным застройщикам стоит избегать кредитных ловушек!

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман напомнил, как во время предыдущего кризиса повсюду на полях стояло множество недостроенных частных домов. “Причина была очень простой: в связи со снижением заинтересованности в приобретении недвижимости цены резко упали, и этого было достаточно для того, чтобы собственник остался без следующей части кредита. А если нет денег, то продолжать строительство невозможно, и в худшем случае мечта о частном доме превращается в ночной кошмар — жить негде, а частично полученный кредит все равно необходимо выплачивать”, — сказал он. Во избежание подобной ситуации Сооман рекомендует очень подробно обсудить финансовые дела семьи вместе с банком и составить точный план.

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