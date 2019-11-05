Вместе мы меняем спа-рынок: впервые в Эстонии в Elamus SPA неограниченное время посещения

Hipers и Weltem - это дизельные инфракрасные тепловые печи, не имеющие выбросов, без запаха и почти бесшумные, всего лишь 40dB. В качестве топлива для них может быть использовано обычное дизельное или биодизельное топливо. Оборудование не нуждается в установке отдельной дымовой или вентиляционной трубы и его удобно перемещать из одного места в другое.

Представитель фирмы по продаже оборудования Ханно Вельт из Veltekspert заявляет, что у печей очень низкие эксплуатационные расходы. Для работы горелки требуется всего 50 Вт электроэнергии. В режиме постоянной работы при полной мощности печь среднего размера потребляет чуть больше литра топлива в час. Маленькие печи потребляют всего 0,72 литра в час. «Например, для обогрева помещения площадью 250 м2 при наружной температуре + 0°C и желаемой внутренней температуре +10°C мы используем печь Hipers DHOE-210 (24 кВт), которая потребляет всего 4-5 литров топлива в течении 8-часового рабочего дня.

Потребление топлива зависит от нескольких факторов: теплоизоляции помещений; от времени работы печи, от установленной температуры. Нагреватель обогревает помещение до заданной температуры и отключается, после остывания на 2 градуса включается автоматически снова. Тепло распространяется по помещению путем излучения/выделения энергии. Оно нагревает материалы или предметы, находящиеся в комнате, которые возвращают тепло в помещение», - объясняет Ханно Вельт.

Желаемую температуру можно установить в промежутке от +0°C до +40°C градусов. Оборудование оснащено таймером, с помощью которого можно устанавливать необходимый вам режим работы.

Инфракрасное излучение распространяется равномерно во всех направлениях, поэтому создается впечатление будто находишься рядом с печкой. Преимущество инфракрасных обогревателей перед вентиляторными состоит в том, что не создают лишнюю циркуляцию воздуха, не поднимают пыль и не потребляют много электроэнергии.







Печь имеет горелку с насосом, которая заставляет горячий воздух циркулировать в трубах с керамическим покрытием, выдавая при этом инфракрасное излучение. Обогреватель не нуждается в выхлопной трубе, так как трехкратный процесс горения обеспечивает абсолютно чистые выхлопы, используя полное сгорание топлива для отдачи тепла. Поэтому после сгорания дизельного топлива не остается ни запаха, ни вредных отходов.

Хотя необходимость в выхлопной трубе отсутствует, ее можно установить, используя прилагаемое руководство по эксплуатации. Для процесса горения необходим доступ в помещение свежего воздуха, который можно обеспечить проветриванием или с помощью вентиляции.

Оборудование очень легко использовать, так как оно не нуждается в специальной установке, в отличие от стационарно устанавливаемых тепловых насосов. Обогреватель оснащен колесами, благодаря которым его можно перемещать куда угодно.

Печь работает также от автомобильного прикуривателя. Для этого необходим инвертер не менее 150W. Благодаря этому оборудование можно использовать также в прицепах, домах на колесах, в любых местах с ограниченной электрической мощностью или там, где нельзя использовать другие электрические обогреватели. Это идеальное решение для производственных помещений, гаражей, мастерских, навесов, конюшен, коровников, сельских домов, дач, PVC палаток, PVC-холлов, террас, открытых мероприятий, церквей, строительных объектов и других объектов, нуждающихся в быстром обогреве площади. Оборудование можно использовать во дворе.

Тынис Эннок Balti Puurkaev OÜ использует обогреватель Weltem в холле 500м2 для ремонта машин. По его словам, оборудование себя полностью оправдало. «Большим плюсом является его мобильность. Для нас всегда было проблемой отопление всего помещения. Оборудование Weltem мобильное, и при необходимости можем его передвигать в ту часть помещения, где идут работы, чтобы рабочее место нагрелось за короткое время».

Харри Койксаар из Aveton OÜ использует печь для отопления мастерской 30м2. «Включаю оборудование за час до начала рабочего дня, чтобы помещение нагрелось. Обычно в мастерской температура воздуха как во дворе. Доволен обогревателем – выполняет свою задачу».

Производитель кухонной мебели Baltic Interior OÜ использует обогреватель в холле 500м2.

«Обогреватель взяли в помощь основному отоплению для обогрева рабочих мест. На оборудование установлена SIM-карта, с помощью которой включаем обогреватель за 2-3 часа до начала рабочего дня. Придя на работу, чувствуешь тепло в помещении,» - хвалит руководитель предприятия Пеетер Пост инновативные решения.

Veltekspert предлагает прекрасную возможность временно арендовать печь Weltem за 95€+НСО/день. Если печь отвечает ожиданиям и вы желаете ее приобрести, то стоимость аренды будет вычтена из стоимости оборудования. Арендой оборудования для массовых мероприятий занимается Funrent.ee

А Цена? Например, стоимость модели Hipers DHOE-90 с предварительным подогревом топлива и горелкой составляет 1280,00€ + НСО. Есть возможность покупки в рассрочку.

Более подробную информацию об инфракрасных печах Hipers и Weltem можно найти на домашней странице .

Или в салоне представительства Veltekspert

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