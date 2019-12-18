За два года в рамках проекта 663 дома в Эстонии были сделаны более пожаробезопасными

“Спасатели каждый год посещают тысячи домов, чтобы дать советы о том, как сделать свой дом безопаснее. Входе таких посещений спасатели обнаружили 5000 домов, где отопительные системы — печи, плиты, трубы, а также электрические системы были в плохом состоянии и представляли опасность. Так и появилась эта масштабная идея — сделать эти дома безопаснее. Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в этом проекте и внес свой вклад — местные самоуправления, исполнители ремонтных работ и, конечно, сами владельцы домов”, — сказал генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару.

Целью проекта было сделать пожаробезопасными дома тех людей, которые не могут сделать это самостоятельно: многодетные семьи, одинокие пожилые люди, а также люди с особыми потребностями. Нуждающиеся в помощи дома выбирали местное самоуправление и Спасательный департамент. В проекте приняли участие 79 местных самоуправлений.

“Мы должны замечать, если кто-то нуждается в помощи”, — сказала вице-канцлер Министерства внутренних дел Виола Мурд. “В Эстонии есть люди, которые живут на гране бедности и которым очень важно получить помощь, чтобы сделать свой дом пожаробезопасным. Этот проект яркий пример того, как совместная работа государства и местных самоуправлений может заставить двигаться”, — отметила Мурд. По её словам, особенно важен вклад местных самоуправлений в организацию необходимых ремонтных работ в домах.

На ремонт домов правительство выделило проекту 1,5 млн евро, а также более 670 000 евро добавили местные самоуправления.