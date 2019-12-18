В ходе проекта “Сделаем 500 домов безопасными” были проверены 663 дома по всей Эстонии. Благодаря дополнительному финансированию проект продолжится и в следующем году.
За два года в рамках проекта 663 дома в Эстонии были сделаны более пожаробезопасными
“Спасатели каждый год посещают тысячи домов, чтобы дать советы о том, как сделать свой дом безопаснее. Входе таких посещений спасатели обнаружили 5000 домов, где отопительные системы — печи, плиты, трубы, а также электрические системы были в плохом состоянии и представляли опасность. Так и появилась эта масштабная идея — сделать эти дома безопаснее. Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в этом проекте и внес свой вклад — местные самоуправления, исполнители ремонтных работ и, конечно, сами владельцы домов”, — сказал генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару.
Целью проекта было сделать пожаробезопасными дома тех людей, которые не могут сделать это самостоятельно: многодетные семьи, одинокие пожилые люди, а также люди с особыми потребностями. Нуждающиеся в помощи дома выбирали местное самоуправление и Спасательный департамент. В проекте приняли участие 79 местных самоуправлений.
“Мы должны замечать, если кто-то нуждается в помощи”, — сказала вице-канцлер Министерства внутренних дел Виола Мурд. “В Эстонии есть люди, которые живут на гране бедности и которым очень важно получить помощь, чтобы сделать свой дом пожаробезопасным. Этот проект яркий пример того, как совместная работа государства и местных самоуправлений может заставить двигаться”, — отметила Мурд. По её словам, особенно важен вклад местных самоуправлений в организацию необходимых ремонтных работ в домах.
На ремонт домов правительство выделило проекту 1,5 млн евро, а также более 670 000 евро добавили местные самоуправления.
Проект длился два года (2018-2019). В порядок привели печи, плиты, дымоходы, а также опасные электросистемы, установили дымовые датчики и датчики угарного газа. На ремонт одного дома в среднем было потрачено 3500 евро.
“Важно понимать, что жертвой пожара могут стать все дома. К счастью, у нас много семей, у которых в доме всё в порядке, но к сожалению, есть и те, кто мог бы и сам о себе позаботиться, но по какой-то причине не обезопасил свою семью. Дорогие люди, проверьте свои дома и приведите всё в порядок, после чего проверьте дома своих близких”, — сказал Таммеару и добавил, что безусловно в каждом доме должен быть дымовой датчик, который может спасти вашу жизнь.
Благодаря дополнительному финансированию стало возможным продолжить проект и в следующем году под названием “Сделаем дома безопаснее”. Основываясь на полученном опыте, условия проекта будут немного улучшены. Одним из важных изменений станет проверка опасных газовых приборов.
“Эти 663 дома только вершина ледяной горы, потому что в подобной помощи нуждаются тысячи людей по всей Эстонии. Приятно отметить, что государство выделит из бюджета на следующий год 600 000 евро, чтобы продолжить этот проект. Безопасность домов Эстонии — это наш приоритет. Мы поддерживаем безопасность не только денежно — на прошлой неделе правительство одобрило изменения в законе, согласно которым наличие датчика угарного газа станет обязательным в домах с дровяной плитой, печью или камином. Также в ближайшее время будет обсуждение изменения в законе, которое упростит, например, привлечение спасателей-добровольцев к превентивной работе. Каждый пройденный шаг на пути к безопасности делает жизнь людей Эстонии более защищённой”, — сказала Мурд.
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