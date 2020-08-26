Замена и ремонт крыши: коммерческие предложения стоит запросить уже осенью и другие полезные советы

Объективную смету на строительные работы в большинстве случаев нельзя сделать, не вставая из-за стола в офисе, — этот процесс предполагает ознакомление с объектом на месте. Это особенно важно в случае ремонта старого дома, когда подробных строительных чертежей не сохранилось, и для оценки расхода материала нужны дополнительные замеры. Также имеет смысл предварительно проверить состояние конструкций крыши и теплоизоляции. Иначе после того, как старое кровельное покрытие будет снять, может выясниться, что трухлявые стропила или промокшую плесневеющую теплоизоляцию тоже нужно заменить, что увеличит затраты и требует дополнительного времени.

Такая предварительная проверка и замеры, в свою очередь, требуют времени, которого на пике сезона у сметчиков в строительных компаниях зачастую нет. Сейчас нагрузка немного меньше, так что стоит уже начинать переговоры со строительными компаниями, запрашивать коммерческие предложения и по возможности сразу заключить договор. Все это позволит вам быть уверенными, что в нужное время материалы для новой крыши и строители будут на месте, и работа будет выполнена вовремя.

Как же найти хорошую строительную фирму для выполнения кровельных работ? Еще до того, как запросить коммерческое предложение, вы можете навести справки о компании, чтобы не стать жертвой недобросовестной строительной компании.

Законопослушность и платежная дисциплина

В первую очередь стоит оценить законопослушность и платежную дисциплину строительной компании. Строительство — это сфера деятельности, на которую распространяются особые требования: компания должна быть внесена в регистр экономической деятельности, а выполнять работы должен строитель с соответствующим свидетельством о квалификации. Если строительная фирма внесена в регистр, следующим шагом нужно убедиться в отсутствии задолженностей по налогам на сайте налогово-таможенного департамента и по возможности заказать отчет о кредитной истории.

Дополнительную информацию о платежном поведении можно получить на основании данных о поквартально уплаченных налогах на рабочую силу — если компания декларирует минимальную заработную плату в качестве зарплаты строителей, в ней не всё в порядке. Подозрительное платежное поведение может указывать на сомнительное качество работ, поскольку в компаниях, платящих зарплату в конверте, обычно высокая текучка кадров, что, в свою очередь, снижает профессионализм всей команды.