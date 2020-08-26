Если следующим летом вы планируете построить новую крышу или заменить старую, коммерческие предложения стоит запросить уже с наступлением осени, считает Эркки Теппер, менеджер по продажам в компании, которая является крупнейшим продавцом черепичных крыш BMI Monier в Эстонии. Весной может оказаться сложно даже получить предложение в разумные сроки, не говоря уже о заказе замены крыши в подходящее вам время.
Замена и ремонт крыши: коммерческие предложения стоит запросить уже осенью и другие полезные советы
Объективную смету на строительные работы в большинстве случаев нельзя сделать, не вставая из-за стола в офисе, — этот процесс предполагает ознакомление с объектом на месте. Это особенно важно в случае ремонта старого дома, когда подробных строительных чертежей не сохранилось, и для оценки расхода материала нужны дополнительные замеры. Также имеет смысл предварительно проверить состояние конструкций крыши и теплоизоляции. Иначе после того, как старое кровельное покрытие будет снять, может выясниться, что трухлявые стропила или промокшую плесневеющую теплоизоляцию тоже нужно заменить, что увеличит затраты и требует дополнительного времени.
Такая предварительная проверка и замеры, в свою очередь, требуют времени, которого на пике сезона у сметчиков в строительных компаниях зачастую нет. Сейчас нагрузка немного меньше, так что стоит уже начинать переговоры со строительными компаниями, запрашивать коммерческие предложения и по возможности сразу заключить договор. Все это позволит вам быть уверенными, что в нужное время материалы для новой крыши и строители будут на месте, и работа будет выполнена вовремя.
Как же найти хорошую строительную фирму для выполнения кровельных работ? Еще до того, как запросить коммерческое предложение, вы можете навести справки о компании, чтобы не стать жертвой недобросовестной строительной компании.
Законопослушность и платежная дисциплина
В первую очередь стоит оценить законопослушность и платежную дисциплину строительной компании. Строительство — это сфера деятельности, на которую распространяются особые требования: компания должна быть внесена в регистр экономической деятельности, а выполнять работы должен строитель с соответствующим свидетельством о квалификации. Если строительная фирма внесена в регистр, следующим шагом нужно убедиться в отсутствии задолженностей по налогам на сайте налогово-таможенного департамента и по возможности заказать отчет о кредитной истории.
Дополнительную информацию о платежном поведении можно получить на основании данных о поквартально уплаченных налогах на рабочую силу — если компания декларирует минимальную заработную плату в качестве зарплаты строителей, в ней не всё в порядке. Подозрительное платежное поведение может указывать на сомнительное качество работ, поскольку в компаниях, платящих зарплату в конверте, обычно высокая текучка кадров, что, в свою очередь, снижает профессионализм всей команды.
Профессиональная компетентность
Следующий шаг состоит в оценке профессиональной компетентности строительной фирмы. Стопроцентно достоверную информацию может быть сложно найти, но интернет поможет отделить зерна от плевел. Если строительной компанией недовольно большое количество клиентов, это, скорее всего, будет обсуждаться на строительных форумах, в соцсетях и на других интернет-площадках и даст пищу для выводов о недочетах в качестве строительных работ.
Предшествующий опыт
Также имеет смысл выяснить, занималась ли конкретная компания установкой выбранного вами кровельного материала ранее. Для этого нужно узнать у импортера кровельного материала, какие строительные компании сертифицированы для его установки. Например, строительные партнеры BMI Monier проходят годичные курсы по установке материалов, по окончании которых участникам выдается свидетельство, которое вы можете попросить предъявить.
Помимо этого стоит запросить у строительной компании информацию о ранее выполненных работах и по возможности обзвонить несколько клиентов, чтобы расспросить их о качестве работы, соблюдении сроков и общем опыте сотрудничества с данной фирмой. Дополнительным признаком того, что компании можно доверять, будет ее членство в Эстонском союзе кровельщиков и мастеров по фасаду.
Запрашивать коммерческие предложения стоит только у компаний, прошедших предварительную проверку. Рекомендуется по возможности запросить 3–4 предложения.
Как выбрать лучшее предложение?
Домовладельцы нередко делают выбор только на основании стоимости, но нужно учитывать еще несколько факторов.
Во-первых, рекомендуем отдавать предпочтение только тем строителям, которые ознакомились с объектом лично до подготовки сметы. В противном случае в коммерческое предложение может быть заложен буфер на случай неожиданностей, или же клиент может впоследствии получить дополнительные счета.
Ясное коммерческое предложение и гибкость в переговорах
Во-вторых, нужно критически оценить, насколько понятно само коммерческое предложение. Этапы работ, их объемы и используемые материалы должны быть ясно расписаны в предложении и понятны тем, кто не специализируется на строительстве. Если вам что-то непонятно, обратитесь в строительную фирму за уточнениями.
Представление о компании также можно составить по поведению и гибкости ее представителей во время переговоров. Предприятие обязательно должно согласиться на заключение письменного договора о строительстве крыши, в котором будут однозначно указаны стоимость работы и условия оплаты, ее срок, гарантия и прочие подробности. Предпочтение стоит отдать фирме, которая согласна зафиксировать стоимость работ по установке в договоре. Если компания хочет вести расчет на основании затраченного на работы времени, это указывает на некомпетентность в оценке временных затрат, что, в свою очередь, не дает уверенности на предмет конечной стоимости работ. Само собой, при демонтаже старой крыши может выясниться, что необходимы дополнительные работы (например, ремонт изношенных конструкций или замена теплоизоляции), но почасовую оплату этих работ можно внести в договор отдельно.
По возможности избегайте предоплаты
Тема предоплаты, которую строители часто запрашивают, также достойна внимания. Предпочтение следует отдать компании, которая не требует предоплаты или хочет получить ее только за доставленные на строительную площадку материалы согласно счетам на продажу. С точки зрения заказчика разумнее разбить работу на этапы и оплачивать по частям в соответствии со сдачей и приемкой работ.
В заключение, в договор следует включить пункт о том, что строительная компания обязана предоставить свидетельства использования материалов, указанных в коммерческом предложении, в форме счетов на продажу и накладных. Известны случаи, когда строительная фирма заменяла гидроизоляционный слой или комплектующие, указанные в коммерческом предложении, более дешевыми аналогами, не сообщив б этом клиенту, что ставит под угрозу действительность гарантии производителя. Лучше не платить за установку кровли или не вносить последний платеж в рассрочку при отсутствии вышеуказанных свидетельств.
Компанию для установки новой крыши следует выбирать только из числа строительных предприятий, отвечающих всем приведенным выше требованиям — таким образом, более высока вероятность, что работы будет качественной, а новая крыша прослужит долго.
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