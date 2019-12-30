100 вещей, которые надо выбросить из дома перед Новым годом. Вы еще можете успеть!

Признайтесь — регулярно даете себе обещание, что в доме всегда будет порядок и чистота? Мы поможем воплотить его в жизнь. Чтобы в доме стало чище, прежде всего надо… нет, не вымыть полы. Надо избавиться от лишнего. Выкинуть, продать, подарить, отдать нуждающимся. Вот 100 вещей, от которых точно надо избавиться еще в этом году, пишет Delfi Dom Sad.