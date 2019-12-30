30.12.2019, 08:00

100 вещей, которые надо выбросить из дома перед Новым годом. Вы еще можете успеть!


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Кухня
100 вещей, которые надо выбросить из дома перед Новым годом. Вы еще можете успеть!
Фото: Pixabay

Признайтесь — регулярно даете себе обещание, что в доме всегда будет порядок и чистота? Мы поможем воплотить его в жизнь. Чтобы в доме стало чище, прежде всего надо… нет, не вымыть полы. Надо избавиться от лишнего. Выкинуть, продать, подарить, отдать нуждающимся. Вот 100 вещей, от которых точно надо избавиться еще в этом году, пишет Delfi Dom Sad.

Кухня
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