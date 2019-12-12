12 вещей, о которых владельцы домов забывают каждую зиму

Ледовый затор

Если в доме не проведена качественная теплоизоляция и вентиляция, то есть риск образования ледяных заторов. Регулярно осматривайте дом снаружи на предмет больших кусков льда и сосулек на краю крыш. Подо льдом может скапливаться талая вода и, если ее слишком много, то она может переполнять водосточные желоба и сочиться на стены. Со временем влага может протечь и на перекрытия и закапать с потолка.

Печной фильтр

По словам экспертов, домовладельцам следует менять фильтр примерно раз в месяц. Это не только продлевает срок работы вашего очага, но и улучшает качество воздуха в доме и снижает энергозатраты.

Проверьте насос

Когда весной начинает таять снег и дожди увлажняют землю даже больше чем нужно, ваш насос для откачки воды может не справиться с нагрузкой. Протестируйте насос зимой, чтобы быть готовыми к весенней оттепели.

Трещина на подъезде

Если на подъездной дорожке к дому появились трещины, которые не заделаны до наступления морозов, то холод, вода и лед могут их расширить, а весной вы увидите трещины в два раза больше, чем они были осенью.

Почистите водосток

Чистка водостока входит в список забот каждого домовладельца и на это есть серьезные причины — забитые желоба могут неслабо навредить вашему дому, позволяя воде и льду стекать по стенам и просачиваться внутрь, а в некоторых тяжелых случаях — даже в фундамент. Даже если вы однажды почистили водосток осенью, важно следить, чтобы он не забился еще раз.

Отсоедините шланги от внешних кранов