7 памяток от юриста арендодателю: что нужно знать, если вы собираетесь сдавать квартиру

Юристы Эстонского юридического бюро занимались многими случаями, когда арендодатель несколько месяцев не получал деньги за аренду, и арендатор не согласен также освобождать арендную площадь.

По словам юриста Эстонского юридического бюро Мерике Роозилехт, очень важна роль изучения информации об арендаторе, поскольку даже корректно оформленный договор не гарантирует своевременно поступающие арендные выплаты.

“Наш опыт показывает, что большая часть арендаторов-мошенников и ранее поступали так же, а прогуглив их имена, можно найти предупреждение от прежних арендодателей. Разумеется что в идеале отношения арендодателя и арендатора являются доверительными, так как зачастую арендодатель оставляет своё имущество под хозяйским попечением арендатора. Более того, разумно изучить информацию об арендаторе и убедиться в его платежеспособности, рекомендуется с арендатором встретиться и осознать, подходит ли вам этот человек. Если определёное доверительное отношение возникло, то необходимо об этом заключить и корректный договор во избежание последующих недоразумений”, — заявляет Роозилехт.