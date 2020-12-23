До Рождества остались считанные дни, и несмотря на то, что большими компаниями в этом году в гости никто ходить не будет, нужно сделать основательную уборку, чтобы комки пыли на полу не портили вам впечатление от праздничного ужина.
Большая предпраздничная уборка: 5 советов, как навести дома чистоту перед Рождеством
В среднем в каждом доме собирается около 20 килограммов пыли в год, а в ней живут пылевые клещи, которые могут вызвать проблемы со здоровьем, да и в целом, если дома пыльно, создается впечатление неряшливости. Инструктор по продукции отдела бытовой электроники Samsung Eesti Алари Пеннар дает советы, которые стоит иметь в виду, делая предпраздничную уборку.
1. Убирайте сверху вниз
При уборке имеет смысл следовать принципу “сверху вниз” — это дает лучшие результаты. Сначала протрите тряпкой или почистите пылесосом со специальной насадкой полки, верх шкафов и поверхности, расположенные высоко, а затем приступайте к уборке пола. В противном случае пыль будет лететь на чистый пол.
“Убирая на полках, обязательно снимите то, что на них стоит, иначе пыль останется на вещах и вокруг них”, — пояснил Пеннар.
“Для уборки на шкафу, притолоках и прочих поверхностях, расположенных высоко, нужна специальная насадка пылесоса, создающая повышенную тягу при всасывании пыли”, — добавляет он.
2. Проверьте и замените фильтры пылесоса
Еще один полезный прием — осмотреть сам пылесос. Если в нем не самые качественные фильтры, он может выдувать пыль обратно в воздух, и результат уборки будет куда хуже.
“Мы в любом случае рекомендуем приобретать пылесосы с фильтрами HEPA, поскольку они способны задержать мельчайшие частички пыли, выпуская абсолютно чистый воздух. Именно этой мелкой пыли очень много в любом доме”, — рассказал Пеннар.
3. Выбрасывайте пыль из пылесоса аккуратно
Когда мешок или контейнер пылесоса заполнен, пыль нужно выбросить, и это тоже очень важная часть уборки дома. Если просто выкинуть мешок в мусорный ящик, в процессе в воздух может попасть большое количество мелкой пыли и прочих аллергенов.
“Особенно аккуратно нужно обращаться с пылесосами, в которых вместо мешка используется контейнер, то есть емкость, где скапливается пыль, которую нужно вытряхнуть. Это порой сложно сделать, не допуская попадания пыли обратно в воздух”, — отметил Пеннар.
4. Продезинфицируйте поверхности общего пользования
После уборки пыли стоит продезинфицировать поверхности, чтобы предотвратить распространение бактерий. Как правило, для этого достаточно чистящего средства в пульверизаторе, предназначенного для домашнего применения, с которым можно просто протереть поверхность тряпкой.
“В первую очередь обратите внимание на поверхности, к которым прикасаются все, кто бывает у вас дома. Например, ручки дверей, столы, стулья, выключатели осветительных приборов, кухонные прибор и поверхности в ванной комнате. Особенно важно дезинфицировать ручку входной двери, поскольку люди прикасаются к ней до того, как успеют вымыть руки”, — сказал Пеннар.
5. Не забудьте про пол под мебелью
Нужно помнить, что пыль дома сбирается не только на видимых поверхностях, но и под шкафами и диваном. Поэтому, делая уборку, обязательно подвиньте мебель и пропылесосьте под ней, иначе при малейшем сквозняке из-под нее вылетят комки пыли на чистый пол.
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