Большая предпраздничная уборка: 5 советов, как навести дома чистоту перед Рождеством

В среднем в каждом доме собирается около 20 килограммов пыли в год, а в ней живут пылевые клещи, которые могут вызвать проблемы со здоровьем, да и в целом, если дома пыльно, создается впечатление неряшливости. Инструктор по продукции отдела бытовой электроники Samsung Eesti Алари Пеннар дает советы, которые стоит иметь в виду, делая предпраздничную уборку.

1. Убирайте сверху вниз

При уборке имеет смысл следовать принципу “сверху вниз” — это дает лучшие результаты. Сначала протрите тряпкой или почистите пылесосом со специальной насадкой полки, верх шкафов и поверхности, расположенные высоко, а затем приступайте к уборке пола. В противном случае пыль будет лететь на чистый пол.

“Убирая на полках, обязательно снимите то, что на них стоит, иначе пыль останется на вещах и вокруг них”, — пояснил Пеннар.

“Для уборки на шкафу, притолоках и прочих поверхностях, расположенных высоко, нужна специальная насадка пылесоса, создающая повышенную тягу при всасывании пыли”, — добавляет он.

2. Проверьте и замените фильтры пылесоса

Еще один полезный прием — осмотреть сам пылесос. Если в нем не самые качественные фильтры, он может выдувать пыль обратно в воздух, и результат уборки будет куда хуже.

“Мы в любом случае рекомендуем приобретать пылесосы с фильтрами HEPA, поскольку они способны задержать мельчайшие частички пыли, выпуская абсолютно чистый воздух. Именно этой мелкой пыли очень много в любом доме”, — рассказал Пеннар.

3. Выбрасывайте пыль из пылесоса аккуратно

Когда мешок или контейнер пылесоса заполнен, пыль нужно выбросить, и это тоже очень важная часть уборки дома. Если просто выкинуть мешок в мусорный ящик, в процессе в воздух может попасть большое количество мелкой пыли и прочих аллергенов.

“Особенно аккуратно нужно обращаться с пылесосами, в которых вместо мешка используется контейнер, то есть емкость, где скапливается пыль, которую нужно вытряхнуть. Это порой сложно сделать, не допуская попадания пыли обратно в воздух”, — отметил Пеннар.

4. Продезинфицируйте поверхности общего пользования