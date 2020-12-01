Прогноз погоды на ближайшее время предсказывает понижение температуры воздуха. Люди активнее топят камины и печи, поэтому увеличивается и количество вызванных отопительными системами пожаров. По данным страховых компаний, причиной наибольших финансовых ущербов в домах Эстонии является именно пожар, который часто возникает от, казалось бы, невинного источника.
Большой пожар может начаться из-за мелочи. Как предотвратить возгорания в отопительных системах?
По данным ERGO, на бытовые пожары приходится всего 2% всех доходящих до страховой компании случаев ущерба, но на их компенсацию уходит целых 25% всех возмещаемых ущербов. Наиболее частыми причинами пожаров являются не прошедшие обслуживание нагревательные приборы, неисправности в отопительных или электрических системах и неосторожное обращение с открытым огнем. Часто пожары возникают и в результате небрежности при выполнении строительных работ.
“Мы видим, что огонь по-прежнему причиняет большой ущерб домам в Эстонии, а последствия таких несчастных случаев часто печальны и обходятся дорого. Вспоминается случай, когда, растопив печь, человек заснул перед телевизором. Когда он проснулся, в комнате стоял дым и уже начался пожар. Весь интерьер быстро сгорел, а самому зданию были причинены серьезные повреждения от жара. Этот случай, впрочем, закончился относительно благополучно — человек отделался шоком, а общий ущерб составил немногим более 36 000 евро. Однако пожар может привести и к очень печальным последствиям, а общая сумма ущерба может достигать нескольких сотен тысяч евро”, — сказала руководитель отдела по рассмотрению ущерба ERGO Катерина Лепвальтс.
По словам Лепвальтс, каждый домовладелец должен следить за тем, чтобы системы отопления были сооружены правильно, а также должным образом обслуживались и отапливались. “Если пожар начался в отопительной системе, нам понадобится выданный трубочистом отчет о ее чистке и осмотре, а также документ об обслуживании используемого для отопления оборудования, например, котла. Если таких документов нет, страховая компания может уменьшить размер возмещения или даже вообще отказаться от его выплаты”, — пояснила Лепвальтс.
Не все несчастные случаи можно предотвратить, но каждая семья может многое сделать для профилактики пожаров и снижения рисков. Как же предотвратить возгорания в отопительных системах?
- Удостоверьтесь, в том, что жилые помещения имеют корректное разрешение на эксплуатацию, а отопительные системы регулярно обслуживаются.
- Систему отопления следует проверять перед началом каждого отопительного периода. Дымоход в частном доме каждый домовладелец может обслуживать самостоятельно, но, согласно закону, не реже одного раза в пять лет это должен делать обладающий профессиональным сертификатом трубочист.
- Печи и камины следует топить сухими дровами. Влажная древесина выделяет большое количество пара, который оседает на стенках дымохода. Возникает риск того, что дымоход со временем покроется смолой, которая может воспламениться и вызвать возгорание сажи.
- Не сжигайте в печи или в камине мусор, это увеличивает риск возгорания сажи и может отрицательно повлиять на отопительные устройства. Кроме того, это совершенно не экологично.
- Следуйте инструкциям производителя отопительного устройства в отношении подходящих для сжигания материалов, их количества и продолжительности отопления. Не кладите в печь слишком много топлива сразу.
- Если печь долгое время не использовалась, начинайте топить медленно, по паре поленьев за раз. Из-за перегрева очаг может треснуть. Кроме того, именно перегрев — одна из самых частых причин пожаров в зданиях. В холодную погоду протапливайте одну полную печь два-три раза в день.
- Не храните горючие материалы перед очагом или в непосредственной близости от него.
- В каждом доме обязательно должен быть детектор дыма, а в домах с газовым или печным отоплением — еще и детектор угарного газа.
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