Большой пожар может начаться из-за мелочи. Как предотвратить возгорания в отопительных системах?

По данным ERGO, на бытовые пожары приходится всего 2% всех доходящих до страховой компании случаев ущерба, но на их компенсацию уходит целых 25% всех возмещаемых ущербов. Наиболее частыми причинами пожаров являются не прошедшие обслуживание нагревательные приборы, неисправности в отопительных или электрических системах и неосторожное обращение с открытым огнем. Часто пожары возникают и в результате небрежности при выполнении строительных работ.

“Мы видим, что огонь по-прежнему причиняет большой ущерб домам в Эстонии, а последствия таких несчастных случаев часто печальны и обходятся дорого. Вспоминается случай, когда, растопив печь, человек заснул перед телевизором. Когда он проснулся, в комнате стоял дым и уже начался пожар. Весь интерьер быстро сгорел, а самому зданию были причинены серьезные повреждения от жара. Этот случай, впрочем, закончился относительно благополучно — человек отделался шоком, а общий ущерб составил немногим более 36 000 евро. Однако пожар может привести и к очень печальным последствиям, а общая сумма ущерба может достигать нескольких сотен тысяч евро”, — сказала руководитель отдела по рассмотрению ущерба ERGO Катерина Лепвальтс.

По словам Лепвальтс, каждый домовладелец должен следить за тем, чтобы системы отопления были сооружены правильно, а также должным образом обслуживались и отапливались. “Если пожар начался в отопительной системе, нам понадобится выданный трубочистом отчет о ее чистке и осмотре, а также документ об обслуживании используемого для отопления оборудования, например, котла. Если таких документов нет, страховая компания может уменьшить размер возмещения или даже вообще отказаться от его выплаты”, — пояснила Лепвальтс.

Не все несчастные случаи можно предотвратить, но каждая семья может многое сделать для профилактики пожаров и снижения рисков. Как же предотвратить возгорания в отопительных системах?