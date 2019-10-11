Чего не хватает жителям Эстонии у себя дома и как этого достичь?

Для некоторых уединенность это просто закрытая дверь в комнате, для других это выходные, проведенные в одиночестве. Независимо от определения приватности каждого человека, 92% эстонцев считают, что это одно из их основных прав.

„Мы стремимся к уединению как в общественных местах, так и на работе, но больше всего дома, где мы можем проводить время в одиночестве или с семьей. Опрос показал, что для жителей Эстонии понятие “дом” это прежде всего безопасность (95%), приватность (94%) и комфорт (92%), но в реальности все иначе. Лишь 75% чувствуют себя дома в безопасности, 68% чувствуют себя комфортно, а 74% считают, что им достаточно дома места для уединения“, — говорит руководитель пункты выдачи товара IKEA в Таллинне Алексей Михайлов.

