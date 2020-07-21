Холодильник является неотъемлемой частью любого жилища, где он работает без перерыва, однако люди иногда слишком мало внимания уделяют размещению продуктов. Эксперты LG Electronics делятся интересными советами о повседневном использовании холодильника, о чем вы, возможно, даже не задумывались.
Чем полнее холодильник, тем лучше? Эксперты делятся советами о повседневном использовании холодильника
Лучше ли, если больше?
Стремясь особенно в нынешнее время как можно реже посещать публичные места, в том числе продовольственные магазины, мы сталкиваемся с желанием купить как можно больше продуктов, чтобы реже возникала потребность в посещении магазинов. Однако, чтобы не тратить понапрасну электричество, холодильник рекомендуется заполнять по крайней мере на 60%, но не более чем на 90%, в свою очередь, чтобы лишний раз не открывать двери холодильника, поможет технология InstaView, позволяющая заглядывать в холодильник, даже не открывая его.
Прежде чем купить продукты, важно помнить, что чем полнее загружен холодильник, тем больше вероятность того, что продукты будут прижиматься к задней стенке холодильника, таким образом перекрывая вентиляционные отверстия и сенсоры. Одновременно при переполненном холодильнике невозможно обеспечить хотя бы небольшую дистанцию между продуктами, из-за чего будет нарушена правильная циркуляция воздуха между ними, таким образом продукты могут быстрее испортиться. К примеру, холодильники с встроенной технологией DoorCooling обеспечивают более быстрое и равномерное охлаждение, что позволяет поддерживать в холодильнике равномерную температуру, обеспечивая более длительную свежесть продуктов.
Размещение продуктов
Размножению бактерий и быстрой порче продуктов способствует то, что продукты в холодильнике расположены по принципу случайности — овощи рядом с мясом, фрукты рядом с молочными продуктами, поэтому молочные продукты рекомендуется размещать на отдельной полке.
Верхняя и средняя полки холодильника подходят для хранения молочных продуктов, яиц, мяса, а также продуктов, которые после вскрытия следует держать в холодильнике. В отделениях, расположенных на дверце холодильника, температура немного выше, поэтому на них можно хранить молоко, воду, напитки. Следует помнить, что в отделения на дверце нельзя ставить слишком тяжелые продукты, потому что их вес может препятствовать полному закрыванию дверей.
Для каких овощей и фруктов требуется соблюдение социального дистанцирования?
Абрикосы, дыня, манго, сливы, груши, помидоры — все эти продукты выделяют этилен, а яблоки, баклажаны, картофель, морковь и брокколи в присутствии этилена быстрее портятся, поэтому эти продукты рекомендуется хранить, оставляя хотя бы небольшую дистанцию между ними.
Только и исключительно при комнатной температуре следует хранить паприку, огурцы и помидоры. В холодильнике паприка теряет свой аромат и эластичность, а огурцы и помидоры превращаются в неприятно сочащуюся субстанцию.
Не надо хранить в холодильнике также и какие-либо неспелые фрукты-овощи. Только после дозревания при комнатной температуре их можно будет убрать в холодильник. Иначе они сгниют, так и не созрев.
Хранение продовольствия
Чтобы продукты лучше сохранялись свежими, одновременно не образуя в холодильнике нежелательной влажности и запахов, их рекомендуется хранить в закрытой посуде или в оригинальной упаковке. В холодильник не рекомендуется также ставить горячие продукты, пар от которых может привести к образованию льда на испарителе холодильника, таким образом увеличивая потребление электроэнергии. В свою очередь продукты, которые предполагается заморозить, прежде чем убрать в морозилку, рекомендуется охладить (поместив емкости с охлажденными продуктами на нижнюю полку) и герметично упаковать, чтобы избежать образования инея в морозильной камере.
Мои орхидеи просто шикарны. Сосед подсказал, чем их поливать
"Дождались": Роднина отреагировала на ДТП с участием Ефремова
Названа привычка, открывающая коронавирусу дорогу в организм
Зачем добавлять соль в воду для мытья полов