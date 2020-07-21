Чем полнее холодильник, тем лучше? Эксперты делятся советами о повседневном использовании холодильника

Лучше ли, если больше?

Стремясь особенно в нынешнее время как можно реже посещать публичные места, в том числе продовольственные магазины, мы сталкиваемся с желанием купить как можно больше продуктов, чтобы реже возникала потребность в посещении магазинов. Однако, чтобы не тратить понапрасну электричество, холодильник рекомендуется заполнять по крайней мере на 60%, но не более чем на 90%, в свою очередь, чтобы лишний раз не открывать двери холодильника, поможет технология InstaView, позволяющая заглядывать в холодильник, даже не открывая его.

Прежде чем купить продукты, важно помнить, что чем полнее загружен холодильник, тем больше вероятность того, что продукты будут прижиматься к задней стенке холодильника, таким образом перекрывая вентиляционные отверстия и сенсоры. Одновременно при переполненном холодильнике невозможно обеспечить хотя бы небольшую дистанцию между продуктами, из-за чего будет нарушена правильная циркуляция воздуха между ними, таким образом продукты могут быстрее испортиться. К примеру, холодильники с встроенной технологией DoorCooling обеспечивают более быстрое и равномерное охлаждение, что позволяет поддерживать в холодильнике равномерную температуру, обеспечивая более длительную свежесть продуктов.

Размещение продуктов

Размножению бактерий и быстрой порче продуктов способствует то, что продукты в холодильнике расположены по принципу случайности — овощи рядом с мясом, фрукты рядом с молочными продуктами, поэтому молочные продукты рекомендуется размещать на отдельной полке.

Верхняя и средняя полки холодильника подходят для хранения молочных продуктов, яиц, мяса, а также продуктов, которые после вскрытия следует держать в холодильнике. В отделениях, расположенных на дверце холодильника, температура немного выше, поэтому на них можно хранить молоко, воду, напитки. Следует помнить, что в отделения на дверце нельзя ставить слишком тяжелые продукты, потому что их вес может препятствовать полному закрыванию дверей.

Для каких овощей и фруктов требуется соблюдение социального дистанцирования?