Чтобы не пришлось выбрасывать: 3 совета, как не переводить еду зря во время праздников

1. Не держите пищу долго на столе

Мы привыкли во время рождественских праздников проводить долгие часы за столом, в то время как все роскошные праздничные блюда остаются на столе соблазнять нас своим видом. Руководитель отдела продуктов питания IKEA Лаура Йордане говорит, что чем дольше пища находится в тёплой комнате в незакрытом состоянии, тем быстрее она испортится. Так что вполне естественно, что на следующий день она выглядит уже не столь аппетитно.

“Если еду держат в тёплой комнате, то, соответственно, она портится быстрее. Таким образом, один из способов избежать порчи пищи — ставить одновременно на стол меньше еды и сразу после употребления убирать остатки в холодильник. По возможности лучше ставить пищу на стол в неразрезанном виде, ведь так она дольше сохранит свою свежесть”, — рассказала Йордане.

2. Кладите остатки еды в прозрачные коробки для пищи

По мнению Йордане, чаще всего люди выбрасывают блюда, которые не закрывают как следует: “Даже в холодильнике продукты должны быть закрыты, или ещё лучше — положены в плотно закрытые специальные коробки и банки, чтобы цвет и вкус пищи не изменились”, — пояснила Йордане.

В свою очередь дизайнер интерьера IKEA Дариус Римкус добавил, что для снижения количества пищи, которая портится, следует хранить еду именно в прозрачных ёмкостях.