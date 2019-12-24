Каждый день одна треть от всей выращенной и произведённой в мире пищи переводится зря или портится. Это значит, что одновременно бессмысленно расходуются не только ресурсы, но и время, и энергия, которые потрачены на производство пищи. Особенно серьёзной становится проблема во время праздников, когда, чтобы произвести впечатление на близких, люди закупают и приготавливают столько еды, что на самом деле никто не успевает её съесть. И существенную часть от того, что остаётся, в итоге просто выбрасывают. Эксперты IKEA дают практические рекомендации, которые помогут сохранить пищу, и не только во время праздников.
Чтобы не пришлось выбрасывать: 3 совета, как не переводить еду зря во время праздников
1. Не держите пищу долго на столе
Мы привыкли во время рождественских праздников проводить долгие часы за столом, в то время как все роскошные праздничные блюда остаются на столе соблазнять нас своим видом. Руководитель отдела продуктов питания IKEA Лаура Йордане говорит, что чем дольше пища находится в тёплой комнате в незакрытом состоянии, тем быстрее она испортится. Так что вполне естественно, что на следующий день она выглядит уже не столь аппетитно.
“Если еду держат в тёплой комнате, то, соответственно, она портится быстрее. Таким образом, один из способов избежать порчи пищи — ставить одновременно на стол меньше еды и сразу после употребления убирать остатки в холодильник. По возможности лучше ставить пищу на стол в неразрезанном виде, ведь так она дольше сохранит свою свежесть”, — рассказала Йордане.
2. Кладите остатки еды в прозрачные коробки для пищи
По мнению Йордане, чаще всего люди выбрасывают блюда, которые не закрывают как следует: “Даже в холодильнике продукты должны быть закрыты, или ещё лучше — положены в плотно закрытые специальные коробки и банки, чтобы цвет и вкус пищи не изменились”, — пояснила Йордане.
В свою очередь дизайнер интерьера IKEA Дариус Римкус добавил, что для снижения количества пищи, которая портится, следует хранить еду именно в прозрачных ёмкостях.
“Обычно люди быстрее съедают пищу, если они, открывая дверь холодильника, без труда видят его содержимое и содержимое коробок. Так мы помним лучше, что у нас хранится в холодильнике. Если хранить еду в непрозрачных коробках, то произойдёт обратное. Как правило, люди едят то, что они видят. Поэтому рекомендуется полезную для здоровья пищу держать в прозрачных ёмкостях и в месте, где она лучшего всего заметна”, — посоветовал дизайнер интерьера.
По словам эксперта, эти же прозрачные коробки помогают сохранить пространство в холодильнике или шкафу. Друг на друга можно ставить и квадратные, и круглые коробки, экономя таким образом пространство. В продаже есть коробки разного ценового класса и из разных материалов: как пластиковые коробки стоимостью 1 евро за штуку, так и более прочные коробки из стекла, которые, помимо прочего, можно использовать и в духовке.
“Очень хорошо выделить целую полку для приготовленной пищи и открытых упаковок, так люди дисциплинируют себя потреблять с умом, а остатки еды не пропадут, заставленные новыми продуктами”, — сказал Римкус.
3. Не кладите разные блюда в одну коробку
Чтобы не пришлось выбрасывать праздничные блюда, их зачастую отдают гостям с собой. Иногда гость кладёт пищу в пластиковый пакет, фольгу или пищевую плёнку. Однако если пища не изолирована как следует, она быстро портится.
“Еда сохраняет дольше свою свежесть в специальных ёмкостях для пищи с плотно закрывающимися крышками. Если еда остаётся свежей, то, соответственно, меньше вероятность, что мы её выбросим”, — сказала Йордане.
Она отметила, что зачастую разную пищу кладут в одну коробку. Это тоже ускоряет процесс порчи пищи. Например, салат нельзя класть в одну коробку с жарким из индейки. В салате и фруктах больше воды, чем в мясе, поэтому они портятся быстрее и увлажняют остальные продукты. В этом случае помогут, например, коробки для обеда, где есть перегородки для продуктов разного типа.
“Если мы хотим, чтобы гости взяли с собой часть пищи, следует приготовиться к этому заранее. Положите каждое блюдо в отдельную коробку и храните их до ухода гостей в холодильнике. Если хранить еду в тёплой комнате, а потом ещё долго в тёплом автомобиле, то она потеряет свои вкусовые качества”, — рассказала Йордане.
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