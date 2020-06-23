Дача может приносить много радости, это место и отдыха, и благодарного труда — уж очень приятно любоваться собственноручно выращенными цветами, собирать урожай. Но если не повезло с соседями, уютный дачный участок может превратиться в театр военных действий.
Дачные войны. Что делать, если конфликт с соседями портит все удовольствие от пребывания на природе?
У читательница "МК Эстонии" Александры возникла неприятная ситуация. ”Мы купили дачу — дом и участок, а когда детально изучали план из регистра, обнаружили, что соседский забор стоит не на границе двух участков, а на нашей земле, т. е. сосед оттяпал изрядную полосу нашего участка, где мы могли бы выращивать, например, малину”, — рассказывает она.
Забор, хотя и невысокий и выполняет скорее декоративную функцию — высота всего 90 сантиметров, — построен капитально, и переносить его сосед, конечно же, не хочет. Была ли допущена ошибка при строительстве забора или это было сделано злонамеренно, в надежде, что новые владельцы не заметят погрешности, неизвестно.
”Сосед предлагает решить вопрос деньгами. Я бы, может, и согласилась, но он сумму предлагает смешную”, — жалуется хозяйка. Что делать? ”МК-Эстония” спросила совета у присяжного адвоката Евгения Твердохлебова из адвокатского бюро Vindex.
”Если план местности в Земельном департаменте не соответствует фактической ситуации, то соседи могут договориться об изменении границ, чтобы внесённая в кадастр (т. е. регистр земельных единиц — не путать с крепостной книгой) информация соответствовала фактической, — отвечает юрист. — Если одна из сторон уклоняется от заключения такого соглашения, и ситуация позволяет определить точные условия, на которых то соглашение должно быть заключено, можно обратиться в суд с требованием принудить ответчика к заключению такого договора. В таком случае его согласие будет заменено решением суда.
Второй вариант, если сосед знал или должен был знать, что захватил часть чужой территории, и если перенос забора возможен, то требовать через суд, чтобы сосед удалил свой забор с земли читателя.
Третий вариант — требовать компенсацию или за использование земли, или в некоторых случаях можно требовать выкупа занятой земли.
Можно также обратиться в местное самоуправление и ходатайствовать о том, чтобы они обязали соседа удалить забор с земли читательницы.
Следует иметь в виду, что исход судебного дела предсказать невозможно. Все действия лучше предпринимать с помощью специалиста”.
Мой сарай — моя крепость
Недоволен своим соседом по даче и пенсионер Виктор Евгеньевич.
”У соседей на дачном участке практически впритык к моему забору стоит ветхое строение — не то сарай для дров, не то старая баня. Стены гнилые, того и гляди рухнут”, — описывает мужчина. Причем переживает дачник не столько за свой забор, который может пострадать от падения на него тяжелой конструкции, сколько из-за того, что в случае пожара огонь с этой избушки легко может перекинуться и на изгородь, а там и на его собственный деревянный дом.
”Если я не ошибаюсь, то любое строение, будь то дом или гараж, должны стоять минимум в метре от границы участка, тем более — соседского забора… Сосед утверждает, что было устное соглашение с прежними хозяевами нашего участка, что он построит свой сарай близко к забору, но я-то ничего не подписывал, — разводит руками пенсионер. — И чтобы досадить мне, он стал строить еще и поленницу рядом с этой хижиной — думает, если он укроется за дровами, как за стеной, я его не достану…”
Вопросом незаконных строений занимается местное самоуправление. Это оговорено в строительном кодексе (параграф 130 — надзор за соблюдением требований по строениям осуществляет местное самоуправление). Много связанных со строительством вопросов по-разному регулируется актами местных органов самоуправления. Но именно в них может
быть указано, на каком расстоянии строение может находиться от границы соседнего участка или соседнего строения и нужно ли согласовывать строительство с собственником соседнего участка. Правовая регуляция в отношении строений в целом не простая и зависит от множества обстоятельств. Необходимо учитывать, что к строениям применяются те требования, которые действовали во время строительства, а если строение ветхое и дата постройки его соседу неизвестна, ответить, является ли данное строение законным или нет, может только местное самоуправление.
Руководитель по коммуникации Восточного спасательного центра Спасательного департамента Евгения Парв прокомментировала ситуацию с пожарной безопасностью:
”На основании Закона о пожарной безопасности расстояние между зданиями должно быть 8 метров, если оно меньше, следует ограничить возможное распространение огня в случае пожара вспомогательными средствами. То же самое — со строениями.
Кроме того, складирование легко воспламеняющихся материалов у здания не должно препятствовать подъезду спасательной техники или вызывать потенциальную опасность пожара. Такое складирование должно быть вдали от здания, где проживают люди. Это безопасное расстояние считается 4 метра от любого открытого доступа в здание — окна, двери и так далее”.
Непобедимая армия
Если с соседом еще можно о чем-то договориться, то что делать, если неприятель в прямом смысле не понимает, когда к нему обращаются по-человечески?
”Сосед на своем участке начал разводить пчел, — горюет Анна Дмитриевна. — Причем взялся за дело со всем энтузиазмом, книжки изучал, журналы, куда-то на пасеки ездил, опыта набирался. Это он сам рассказывал. Говорит, будет у нас теперь свой мед, и вы, тетя Аня, тоже будете свою баночку меда от нас получать — за беспокойство”.
Только не радует тетю Аню бесплатный мед. На все продукты пчеловодства у женщины аллергия, а от укуса возникают страшные отеки. Поэтому боится она пчел панически.
”В прошлый раз, когда мы на даче были, у соседа рой вылетел. Ужас что было! Мы ничего не могли на улице делать, сидели в доме, пока муж не развел наконец костер и не бросил туда охапку травы — пчелы дыма испугались, успокоились, мы хоть смогли выходить. Но в дыму работать на даче никакой радости, да и вредно это, — говорит женщина. — Я соседу сказала, пусть убирает своих пчел куда хочет, а он в ответ, что на днях еще пару ульев привезет, мол, уже оплачено. Разве так можно?”
”МК-Эстония” спросила совета и у пчеловода со стажем Александра Рябченко. ”Вашей читательнице не позавидуешь, ведь когда пчелы начинают роиться, в воздухе может находиться 30–40 тысяч взбудораженных пчел, которым все равно, где проходят границы участков, — прокомментировал он ситуацию. — Конечно, лучше всего мирно договориться с соседом. Но если не выйдет, может немного облегчить положение высокий забор, например, из трехметровых туй. Тогда пчела, вылетев из улья, будет сразу набирать высоту и пролетать над участком соседей на такой высоте, когда случайно столкнуться с ней будет трудно. Желательно почаще косить газон на участке, чтобы не наступить на пчел, которых привлекают одуванчики и маргаритки”.
Старший специалист отдела здоровья и благополучия животных Ветеринарно-пищевого департамента Эрика Мяэлоог утверждает: все сельскохозяйственные животные, включая и пчел, могут содержаться на собственной земле владельца за пределами городской черты при условии их надлежащего содержания. Если правила содержания нарушаются, Ветеринарно-пищевой департамент может издать предписание, чтобы улучшить ситуацию, наложить штраф в случае необходимости и, в серьезных случаях, конфисковать животное.
Если сельскохозяйственная деятельность соседа по даче доставляет беспокойство, можно подать жалобу в местное самоуправление или в Ветеринарно-пищевой департамент. Это можно сделать, отправив письмо по электронной почте complaintus@vet.agri.ee, заполнив соответствующую форму на веб-сайте Ветеринарно-пищевого департамента или позвонив по номеру 605 4750.
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