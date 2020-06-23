Дачные войны. Что делать, если конфликт с соседями портит все удовольствие от пребывания на природе?

У читательница "МК Эстонии" Александры возникла неприятная ситуация. ”Мы купили дачу — дом и участок, а когда детально изучали план из регистра, обнаружили, что соседский забор стоит не на границе двух участков, а на нашей земле, т. е. сосед оттяпал изрядную полосу нашего участка, где мы могли бы выращивать, например, малину”, — рассказывает она.

Забор, хотя и невысокий и выполняет скорее декоративную функцию — высота всего 90 сантиметров, — построен капитально, и переносить его сосед, конечно же, не хочет. Была ли допущена ошибка при строительстве забора или это было сделано злонамеренно, в надежде, что новые владельцы не заметят погрешности, неизвестно.

”Сосед предлагает решить вопрос деньгами. Я бы, может, и согласилась, но он сумму предлагает смешную”, — жалуется хозяйка. Что делать? ”МК-Эстония” спросила совета у присяжного адвоката Евгения Твердохлебова из адвокатского бюро Vindex.

”Если план местности в Земельном департаменте не соответствует фактической ситуации, то соседи могут договориться об изменении границ, чтобы внесённая в кадастр (т. е. регистр земельных единиц — не путать с крепостной книгой) информация соответствовала фактической, — отвечает юрист. — Если одна из сторон уклоняется от заключения такого соглашения, и ситуация позволяет определить точные условия, на которых то соглашение должно быть заключено, можно обратиться в суд с требованием принудить ответчика к заключению такого договора. В таком случае его согласие будет заменено решением суда.

Второй вариант, если сосед знал или должен был знать, что захватил часть чужой территории, и если перенос забора возможен, то требовать через суд, чтобы сосед удалил свой забор с земли читателя.

Третий вариант — требовать компенсацию или за использование земли, или в некоторых случаях можно требовать выкупа занятой земли.

Можно также обратиться в местное самоуправление и ходатайствовать о том, чтобы они обязали соседа удалить забор с земли читательницы.

Следует иметь в виду, что исход судебного дела предсказать невозможно. Все действия лучше предпринимать с помощью специалиста”.