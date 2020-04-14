Дезинфекция смартфона: чем и как обрабатывать телефон от коронавируса?

Нынешняя эпидемия коронавируса COVID-19, кажется, уже приучила человечество тщательно мыть руки после посещения общественных мест и меньше трогать руками лицо. Однако далеко не все пока усвоили другой полезный навык — дезинфицировать свои гаджеты, в частности гаджет, который мы берем в руки по сотне раз за день и часто прикладываем к лицу, — смартфон. Рассказываем, почему это важно и как это делать правильно.

Почему стоит дезинфицировать телефон?



Первое, что нужно помнить: коронавирус при комнатной температуре может прожить на металле, стекле, керамике и пластике несколько дней, сохраняя способность к заражению. Вирус может попасть на телефон двумя путями: или вместе с мельчайшими каплями, когда заболевший человек кашляет, или с ваших же рук, которыми вы до этого трогали другие поверхности вроде дверных ручек, кнопок лифта и тому подобного.

Если вы не даете свой телефон в руки другим людям (а вы ведь не даете?) и на ваш гаджет не кашляют все кому не лень, то вероятность заражения из воздуха невелика. Передача через руки зависит от длительности контакта и различается для разных микроорганизмов — по тому, как с этим дела у коронавируса, достоверных данных пока нет.

Поэтому лучше исходить из того, что вирус вполне может передаться через смартфон, который вы потрогали немытыми руками, перед этим потрогав что-то еще. И не рисковать, тем более что к телефону мы прикасаемся не только руками, но и лицом при разговоре. В общем, телефон лучше регулярно обеззараживать — каждый раз, когда вы возвращаетесь домой.

Чем обрабатывать смартфон от коронавируса?



Из наиболее распространенных в быту средств с коронавирусом хорошо справляются этиловый (C2H5OH) и изопропиловый (C3H7OH) спирт, перекись водорода (H2O2) и гипохлорит натрия (NaClO).

При этом изопропиловый спирт считается наименее вредным для олеофобного покрытия экрана большинства гаджетов — того самого, которое позволяет пальцам легко скользить по экрану и препятствует тому, чтобы весь экран покрывался отпечатками пальцев. Поэтому лучше использовать именно его (в виде спрея или влажных салфеток). Например, такой вариант рекомендует Apple.