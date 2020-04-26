26.04.2020, 08:00

Долго не протянет: 10 вещей, которые сокращают срок службы вашего телефона


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Naine arvuti ja mobiiliga
Naine arvuti ja mobiiligaFoto: Tiit Blaat

Вы можете думать, что постоянно держать телефон на зарядке — хорошо, но это неправильно! Журнал Reader's Digest рассказывает, какими еще способами вы сокращаете срок службы своего телефона, пишет Delfi Dom Sad.

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