Вы можете думать, что постоянно держать телефон на зарядке — хорошо, но это неправильно! Журнал Reader's Digest рассказывает, какими еще способами вы сокращаете срок службы своего телефона, пишет Delfi Dom Sad.
26.04.2020, 08:00
Долго не протянет: 10 вещей, которые сокращают срок службы вашего телефона
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