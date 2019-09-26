Эксперт по страхованию: арендаторы, страхуйте свое имущество и ответственность!

Руководитель продукта страхования жилья ERGO Анника Мялло объяснила, что, как и в случае обычного жилья, арендное жилье может застраховать только собственник. Если арендатор хочет застраховать свои личные вещи, будь то велосипед, мебель или ноутбук, то он должен это сделать сам.

Свои личные вещи можно застраховать как домашнее имущество, то есть все что принадлежит человеку, в этом случае застраховано — как правило и тогда, когда вещи у него с собой.

“Например, отправляясь в поездку, не нужно будет отдельно делать страховку багажа, и в пределах Европейского Союза имущество будет застраховано”, — сказала Мялло.

Страхование имущества полезно и тогда, когда, например, потоп в соседней квартире, и в арендной квартире от этого пострадает мебель арендатора. Страхование жилья собственника квартиры не покрывает вещи арендатора.

“В то же время для своей защиты мы всегда советуем заключить также договор о страховании ответственности, так как он покрывает ущерб, нанесенный третьим сторонам”, — сказала эксперт по страхованию.

Например, был случай, когда дети арендатора не закрыли воду в ванной, и занавеска для ванной препятствовала оттоку воды. В результате случился потоп, который затопил квартиру соседей снизу. Также был случай, когда арендатор выбросил уголь от кальяна в мусорное ведро на кухне. Мусорное ведро загорелось и подожгло водопроводные трубы. Хотя вода вследствие этого потушила пожар, она также затопила соседей снизу.